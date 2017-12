Misstrauensantrag gegen Wohnbaulandesrat in Salzburg möglich

Hans Mayr nahm Spenden von Baufirmen. Regierung hat Koalitionsausschuss einberufen.

Salzburg – Der parteifreie Salzburger Wohnbaulandesat Hans Mayr muss sich in der letzten Landtagssitzung des Jahres am Mittwoch einer Korruptionsdebatte stellen. Seit Wochen gibt es Gerüchte, der Politiker erhalte Spenden für seine Partei, die Salzburger Bürgergemeinschaft (SBG), aus der Baubranche. Mayr dementierte einen entsprechenden Bericht der "Salzburger Nachrichten". Nun hat er in den "SN" und gegenüber ORF Salzburg eingeräumt, sein Wahlkampf werde von Baufirmen mitfinanziert.

"Es gibt Baufirmen, die uns Kredit gegeben oder gebürgt haben", sagte Mayr zum ORF. Es gehe um Kredite und Bürgschaften in Höhe von jeweils 10.000 bis 15.000 Euro. Bis auf zwei Ausnahmen würden die betroffenen Firmen aber in keinem Zusammenhang mit der Wohnbauförderung des Landes stehen, sagte Mayr. Er habe keine rechtlichen oder moralischen Bedenken. 2016 habe seine Partei 17.500 Euro Spenden erhalten. Im Zuge der Prüfung sei man dahintergekommen, dass zwei Spenden von je 1.000 Euro von Baufirmen kamen, die auch eine Wohnbauförderung erhalten haben. "Daher habe ich diese in der Vorwoche zurücküberwiesen", sagte Mayr zur gegenüber den "Salzburger Nachrichten".

Landesregierung beruft Koalitionsausschuss ein

In der letzten Landtagssitzung in diesem Jahr könnte die Opposition am Nachmittag noch einen Misstrauensantrag gegen den Koalitionspartner der schwarz-grünen Landesregierung einbringen. In einer dringlichen Anfrage fordert die Opposition Antworten von Mayr. Die SPÖ, Karl Schnells Freie Partei Salzburg (FPS) und Helmut Naderer (FWS) haben jedoch keine Mehrheit im Landtag. Die Landesregierung müsste dem Landesrat das Vertrauen entziehen. Für 13 Uhr hat sie kurzfristig einen Koalitionsausschuss einberufen, um mit dem parteifreien Landesrat das Thema zu besprechen.

Der Ex-Team-Stronach-Politiker will 500.000 Euro investieren, um nach der Landtagswahl im April 2018 erneut in den Landtag einzuziehen. Seine Partei verfügt aber über keine Mittel aus der Parteienförderung. Bezahlen will Mayr die Kampagne über Vorgriffe auf eine spätere Wahlkampfkostenrückerstattung oder aus der Parteienförderung, wenn der Einzug in den Landtag gelingt. Deshalb hat er Kredite als Zwischenfinanzierung.

Mit der Debatte über die Parteifinanzierung sinken Mayrs Wahlchancen gegen null. In einer am Montag veröffentlichten Umfrage der SPÖ lag seine SBG ohnehin nur bei einem Prozent. Der Korruptionsverdacht bedeutet wohl endgültig das politische Ende des ehemaligen Team-Stronach-Mitglieds der Landesregierung. (Stefanie Ruep, 20.12.2017)