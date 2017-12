Die besten Mobile-Games 2017: Keine Free2Play-Abzocke und Klone

foto: to the moon

To The Moon (iOS, Android, 5,49 Euro)

Das herzergreifende Abenteuer To The Moon stellt die Frage "Was wäre wenn?" und entführt den Spieler in die Vergangenheit eines sterbenden Greises – ganz ohne große spielmechanische Hürden. Es geht um eine junge Liebe und tragische Momente, die spätestens im Finale kein Auge trocken lassen.