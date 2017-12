Das Netz spottet über Roboter-Trump in Disney World

Der 45. US-Präsident ist nun auch in die "Hall of Presidents" des Vergnügungsparks eingezogen

Donald Trump gibt es im Disney-Vergnügungspark in Florida seit neuestem auch als Roboter: Der Unterhaltungs-Gigant enthüllte am Dienstag in seiner "Hall of Presidents" eine elektronisch gesteuerte Ausgabe des aktuellen US-Präsidenten, die nach der Art des realen Staatslenkers gestikuliert und redet. In sozialen Netzwerken im Internet sorgte der animierte Präsident sogleich für Heiterkeit.

Dunkler Anzug, lange Krawatte

Der im Jänner ins Amt gelangte Präsident reiht sich in der Hall of Presidents in die Reihe seiner 44 Amtsvorgänger. Wie im echten Leben trägt der Robo-Trump einen dunklen Anzug und eine überlange Krawatte.

Über die Ähnlichkeit des Gesichts mit dem echten Trump lässt sich dagegen streiten: Ein Twitter-Nutzer mutmaßte, die Schöpfer der Figur hätten zunächst an einem Double von Trumps Rivalin Hillary Clinton gearbeitet, bevor sie auf Trump umschwenkten. Anderer Nutzer witzelten, die Figur sehe aus wie die US-Schauspielerin Angela Lansbury oder ihr Kollege Jon Voight. Der Präsident selbst, der ansonsten auf Twitter höchst aktiv ist, äußerte sich zunächst nicht zu seinem Roboter-Ebenbild. (APA/AFP, 20.12.2017)