Christbäume dürfen nur als Handgepäck in die Wiener Öffis

Prinzipiell dürfen Bäume nicht in die Fahrzeuge der Wiener Linien mitgenommen werden

Wien – Bevor in vier Tagen die Christbäume in den Wiener Wohnungen im Kerzenschein erstrahlen, wollen sie so einfach wie möglich durch die Hauptstadt transportiert werden. Eine Möglichkeit ist, mit den verpackten Nadelbäumen in die Öffis einzusteigen. Doch das ist laut Hausordnung eigentlich verboten, wie ein Sprecher der Wiener Linien gegenüber orf.at gesagt hat.

foto: privat Ob der Baum mitfahren darf, hängt von der Laune des Öffi-Fahrers ab.

Auge zudrücken

Wenn der Baum aber so klein ist, dass er als Handgepäck zählt und keine anderen Fahrgäste gefährdet, würden viele Fahrer ein Auge zudrücken. Immerhin liegt es laut dem Sprecher im Ermessen dieser, welche Fahrgäste mit welchem Gepäck mitgenommen werden.

Auf die Auslastung kommt es an

Wie groß der Baum dann im Endeffekt sein darf, kann laut dem Sprecher nicht an genauen Abmessungen festgemacht werden. Denn es hängt auch davon ab, wie viele Passagiere sich in den Öffis befinden und wie groß das jeweilige Verkehrsmittel ist. (red, 20.12.2017)