Michael Grabner traf bei Sieg der New York Rangers einmal

Vancouver – Einen Sieg und eine Niederlage hat es für die Österreicher am Dienstagabend (Ortszeit) in der NHL gegeben. Beim 4:1-Erfolg der New York Rangers gegen die Anaheim Ducks erzielte Michael Grabner den abschließenden Treffer seines Teams. Den Vancouver Canucks halfen auch drei Treffer von Thomas Vanek nicht, um die 5:7-Niederlage gegen die Montreal Canadiens abzuwenden. (APA, 20.12.2017)