Kurz in Brüssel: Juncker sieht Österreich als verlässlich an

Küsst er ihn oder küsst er ihn nicht? Das war vom Atmosphärischen her wohl die erste Frage bei einem kurzen Arbeitsbesuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstagabend bei EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel. Bei einem ersten "Antrittsbesuch" gleich nach den Wahlen im Oktober hatte der Luxemburger den ÖVP-Chef in seinem Büro demonstrativ herzlich empfangen. Der Österreicher wirkte angesichts der französischen Begrüßungsrituale des Luxemburgers aber etwas irritiert, sodass die Küsschen rechts und links seine Wangen verfehlten.

Beim Empfang des jungen Kanzlers, der bereits an seinem zweiten Tag im Amt in die EU-Hauptstadt gefahren war, um seine "proeuropäische Haltung" und die seiner Regierung zu untermauern, ging es zwar wieder familiär zu – Juncker ist wie Kurz auch Christdemokrat. Aber eine innige Umarmung unterblieb beim Eintreffen vor Kameras. Auf den Zuruf eines Journalisten, ob er Österreich nach wie vor für einen verlässlichen Partner halte, antwortete Juncker mit einem knappen "Ja".

Proeuropäische Tonalität

Er freue sich, in Brüssel sein zu dürfen, sagte Kurz eine Stunde später bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Er sei froh, dass Kurz seinen ersten Auslandsbesuch nach Brüssel gemacht habe, gab Juncker zurück. Um dann doch leise kritische Töne anzustimmen. "Dass ich kein Freund von extrem rechten Parteien bin, ist bekannt. Aber es gehört nicht meinen Gepflogenheiten, eine Regierung in ihre Teile zu zerlegen." Das Programm der Bundesregierung sei stimmig, es habe eine deutlich proeuropäische Tonalität.

Das Gespräch mit Kurz sei "schlüssig in der Sache, freundschaftlich im Ton" verlaufen, sagte Juncker. In Sachen Subsidiarität, ein wichtiges Ziel der neuen Regierung, werde eine Sondergruppe eingesetzt. Ihr Bericht werde im Sommer vorliegen.

Doch auch wenn es, anders als vor 17 Jahren bei der Regierungsbeteiligung der FPÖ noch mit Jörg Haider und unter Kanzler Wolfgang Schüssel im Jahr 2000, diesmal seitens der EU-Partner keine offene Ablehnung gibt. Es herrscht doch auch Skepsis, ob die in Europa als EU-skeptische Partei bekannte FPÖ glaubwürdig sei.

Rasche Reisediplomatie

Vor diesem Hintergrund ist auch die rasche Reisediplomatie von Kurz zu verstehen, nicht nur nach Brüssel. Als sicher gilt ein Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel noch im Jänner in Berlin, sie hat ihn eingeladen. Etwas heikler, aber für Österreich fast bedeutender ist eine zeitnah geplante Reise nach Paris zu Staatspräsident Emmanuel Macron. Schließlich dürfte der Kanzler wie seine Vorgänger auch rasch einen Besuch in Israel absolvieren, um die bilateralen Beziehungen zu festigen. (Thomas Mayer, 19.12.2017)