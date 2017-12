US-Repräsentantenhaus stimmt für Steuerreform

Erste Hürde auf dem Weg zur Gesetzesverabschiedung genommen

Washington– Die große Steuerreform von US-Präsident Donald Trump hat die erste von zwei Hürden im Kongress genommen: Das Repräsentantenhaus stimmte am Dienstag für den Gesetzentwurf. Das Ergebnis war erwartet worden, da Trumps Republikaner in der Kammer eine deutliche Mehrheit haben.

Im Laufe des Tages sollte sich dann auch der Senat die Vorlage vornehmen. Zwar dürfte das Ergebnis dort knapper ausfallen. Allerdings deutete sich zuletzt auch in dieser Kammer eine Mehrheit für das gegenwärtig wichtigste Projekt des Präsidenten an. Nach der Verabschiedung in beiden Kammern, muss der US-Präsident das Gesetz noch unterschreiben, damit es in Kraft treten kann. Trump wollte das Vorhaben unbedingt vor Weihnachten unter Dach und Fach haben.

Schuldenberg steigt

Trump zufolge soll die Reform die Mittelschicht entlasten. Kritiker nennen dagegen Unternehmen und Wohlhabende die zentralen Nutznießer. Zudem dürfte der Schuldenberg der USA nach Einschätzung von Experten um etwa 1,5 Billionen Dollar anschwellen. (Reuters, 19.12.2017)