US-Leistungsbilanzdefizit überraschend niedrig

100,6 Milliarden US-Dollar Fehlbetrag im dritten Quartal

Washington – Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im dritten Quartal niedriger ausgefallen als erwartet. Der Fehlbetrag habe 100,6 Milliarden US-Dollar (85,29 Milliarden Euro) betragen, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Bankvolkswirte hatten im Mittel ein größeres Minus von 116,2 Milliarden Dollar erwartet. Im zweiten Quartal hatte das Defizit noch bei 124,4 Milliarden Dollar gelegen.

Die Leistungsbilanz beschreibt unter anderem den Waren- und Dienstleistungsaustausch mit dem Ausland. Das Defizit der USA ist chronisch. Dies ist der US-Regierung unter Präsident Donald Trump ein Dorn im Auge. Sie pocht auf neue Handelsregeln. (APA, 19.12.2017)