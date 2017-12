Wettbewerbskommissarin: Der Vertrag von Lufthansa ist "außergewöhnlich"

Margrethe Vestager kritisiert die Vorgehensweise der Airline. Nun wurde bekannt, dass Lufthansa scheinbar LGW übernehmen kann

Führt eine Verkettung unglücklicher Zufälle zu einer schiefen Optik, oder steckte eine ausgeklügelte Strategie dahinter? Luftfahrtexperten rätseln über die Motive von Lufthansa, seitdem das Unternehmen im September zunächst ein erfolgreiches Kaufangebot für Teile von Air Berlin und die Unternehmenstochter Niki abgegeben hat, dieses aber vergangene Woche angesichts von Bedenken der EU-Wettbewerbshüter zurückzog. Laut Insidern kann Lufthansa die Airberlin-Regionalflugtochter LGW übernehmen.

Kritiker behaupten, Lufthansa habe von Anfang an gewusst, dass die Übernahme Nikis scheitern wird. Der deutsche Luftfahrtkonzern wollte aber verhindern, dass ein anderer Bieter eine intakte Airline kauft, die noch dazu direkt mit seinem Tochterunternehmen Austrian konkurrenziert. Kritisch äußerte sich am Dienstag die zuständige EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.

Ob Lufthansa von Anfang an auf die Zerschlagung Nikis hingearbeitet habe, wollte Vestager in einem Interview mit dem STANDARD nicht direkt kommentieren.

Hohes Risiko

Wohl aber kritisiert sie das Vorgehen Lufthansas scharf und sieht insgesamt eine problematische Optik. "Nachdem Air Berlin in die Insolvenz geschlittert war, gab es eine Reihe von verbindlichen Angeboten für Air Berlin und Niki. Bereits damals haben meine Experten allen Beteiligten klargemacht, dass ihnen bewusst sein muss, dass ein sehr hohes Risiko für wettbewerbsrechtliche Probleme besteht, sollte Lufthansa der Käufer sein."

Die Kommission hat in der Folge das von Air Berlin angenommene Lufthansa-Anbot geprüft und den Deal für nicht genehmigungsfähig erachtet, weshalb Lufthansa zurückzog. Vestager bezeichnet auch diesen Teil des Vorganges als "speziell". "Nachdem Lufthansa als Käufer ausgewählt worden war, haben wir einen Vertrag zu Gesicht bekommen, der – nun ich würde nicht sagen, wir haben so etwas noch nie gesehen, aber der Vertrag war doch außergewöhnlich."

Lufthansa konnte Angebot zurückziehen

Der Deal erlaubte es Lufthansa, ihr Angebot für Niki zurückzuziehen, wobei der restliche Teil des Kaufanbots, mit dem Lufthansa die andere Air-Berlin-Tochter, den regionalen Zubringer Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW), erwarb, aufrechtblieb. Und zwar "ohne dass für dieses Vorgehen irgendeine vertragliche Pönale vereinbart wurde". Lufthansa hatte für Niki, LGW und Teile der Air-Berlin-Flotte 210 Millionen Euro geboten. Die Kommission wird über jenen Teil der Transaktion, der LGW und Air Berlin betrifft, noch diese Woche entscheiden. Scharfe Worte für das Vorgehen Lufthansas hatte zuletzt erneut Niki Lauda gefunden. Laut Lauda gibt es bei Niki kaum noch Flieger, weil die Lufthansa in den Großteil der Leasingverträge für die Flieger eingestiegen sei. Laut Auskunft des Insolvenzverwalters von Air Berlin verfügt Niki nur mehr über zwei bis drei Flugzeuge. Ersatzmaschinen seien demnach in kurzer Zeit am Markt nicht zu erhalten, so Lauda. Ohne Maschinen würde die Fluglinie die wertvollen Start- und Landerechte an Flughäfen verlieren und praktisch wertlos werden.

Start- und Landerechte noch nicht verfallen

Die EU-Kommission habe die Übernahme der Maschinen mit Lufthansa ausgehandelt, um sicherzustellen, dass der Flugbetrieb zunächst weitergehe, sagt Vestager dazu. Man habe ausbedungen, dass Lufthansa die Flieger wieder "zu marktüblichen" Konditionen abgibt, sollte sich doch ein Käufer für Niki finden. "Lufthansa kann also nicht irgendeinen Preis festsetzen. Wir erwarten, dass sich der Konzern an diese Verpflichtung hält." Noch seien die Start- und Landerechte bei Niki nicht verfallen, weshalb Vestager hofft, dass sich doch ein anderer Käufer findet. Am Dienstag kam tatsächlich abermals Bewegung in die Sache. Bis Donnerstag können nochmals Bewerber Angebote für Niki machen, Lauda selbst kündigte an, eine Offerte zu unterbreiten.

Die unglückliche Kette an Ereignissen seit September, also die Unsicherheit für die 1000 Niki-Mitarbeiter und Fluggäste, die Tickets gekauft hatten, hätte "von Anfang an vermieden werden können, wenn man gleich einen anderen Käufer für Niki gefunden hätte", so die EU-Politikerin.

Ikea im Visier

Vestager sprach mit dem STANDARD auch über das am Montag eröffnete Verfahren gegen Ikea, wegen Steuervorteilen, die der Konzern über Jahre in den Niederlanden erhalten hatte. Ohne den Ergebnissen der Untersuchung vorgreifen zu wollen, habe man "genügend Bedenken", dass die Steuerrabatte eine in der EU illegale Staatsbeihilfe sein können, sodass nun eine intensive Prüfung eingeleitet wurde.

Die Niederlande genehmigten Ikea ein Schema, bei dem ein großer Teil der Unternehmensgewinne mittels Lizenzzahlungen nach Luxemburg und Lichtenstein verschoben wurde – in vielen Fällen offenbar nahezu steuerfrei. Die Kommission prüft nun, ob die Höhe der Lizenzzahlungen innerhalb des Ikea-Konzerns korrekt waren. "Wir werden nun Beweise sammeln und gehen offen an diese Prüfung heran", so Vestager.



Lufthansa dürfte LGW übernehmen

Unterdessen wurde von Insidern bekannt, dass Lufthansa nach weiteren Zugeständnissen damit rechnen kann, dass die EU-Kommission dem LGW-Kauf zustimmt. Die Lufthansa habe sich bereiterklärt, auf Start- und Landerechte am Flughafen Düsseldorf zu verzichten, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag in Brüssel. Zudem habe der deutsche Branchenprimus zusagen müssen, sich keine zusätzlichen Slots in Düsseldorf zu sichern, sollten in Zukunft welche frei werden.

Sprecher von Lufthansa und EU-Kommission wollten sich dazu nicht äußern. Die Entscheidung der EU-Behörde wird fristgemäß für Donnerstag erwartet. (András Szigetvari aus Kopenhagen, Reuters, 19.12.2017)