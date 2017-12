TV- und Radiotipps für Mittwoch, 20. Dezember

Russlands Atomkatastrophe, FC Bayern München – Borussia Dortmund, Terra Mater: Der Fels der Leoparden, Der große Gatsby, The Tree of Life, der Libanon und Barfuß im Park

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Digitale Kurzsichtigkeit Immer mehr Kinder und Jugendliche sind kurzsichtig. Der Grund: PC-Monitore, Tablets und Handys. Je stärker die Kurzsichtigkeit, desto größer ist das Risiko schwerer Augenerkrankungen später. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Russlands Atomkatastrophe – Auf den Spuren des vertuschten GAUs von Majak In der geheimen Anlage Majak der Sowjetarmee explodierte 1957 ein Atommülllager. Tausende Menschen wurden damals verstrahlt, aber die Sowjetführung verschwieg den Unfall. Die marode Anlage ist auch heute noch in Betrieb. Die russische Umweltaktivistin Nadeschda Kutepowa recherchierte in der brisanten Causa und musste flüchten. Bis 20.15, Arte

20.15 FUSSBALL

DFB-Pokal Achtelfinale: FC Bayern München – Borussia Dortmund Früh, für viele zu früh, treffen Bayern München und die von Peter Stöger trainierte Borussia Dortmund im deutschen Pokal aufeinander. Wer hier eine Runde weiterkommt, hat schon einmal einen großen Brocken aus dem Weg geräumt. Bis 22.35, ORF 1, ARD

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Der Fels der Leoparden Leoparden gelten als Einzelgänger. Doch an einem besonderen Ort im Nordwesten Indiens können die Tiere ein völlig anderes Verhalten an den Tag legen: Hier leben die Raubkatzen in Gruppen und schleppen ihre Beute nicht auf Bäume, sondern in Felshöhlen. Bis 21.15, Servus TV

20.15 LEGENDE

Der große Gatsby (AUS/USA 2013, Baz Luhrmann) Die Neuverfilmung des F.-Scott-Fitzgerald-Klassikers lässt Broker Nick Carraway (Tobey Maguire) in die Welt des Emporkömmlings Leonardo DiCaprio als Jay Gatsby eintauchen. Doch inmitten all der rauschenden Feste ist Jay ein einsamer Mann, der seine große Liebe Daisy (Carey Mulligan) zurückerobern will. Baz Luhrman (The Get Down) lässt es wie üblich knallen. Bis 23.15, ProSieben

20.15 WEIHNACHTLICH

Adventsingen aus Grafenegg 2017 Weihnachtlich geht es im malerischen Grafenegg zu: mit Chören und Musik aus ganz Niederösterreich. Wer's mag?!

Bis 21.40, ORF 3

22.25 CANNES-GEWINNER

The Tree of Life (USA 2011, Terrence Malick) Der junge Jack O'Brien wächst mit seinen beiden kleinen Brüdern im beschaulichen Texas der 1950er-Jahre auf. Jeder Tag ist ein von Harmonie und Liebe erfüllter Traum. Doch mit zunehmendem Alter bemerkt Jack Risse in der Fassade seiner behüteten Welt. Die Seelenpein, gepaart mit gewaltigen Bildern, brachte dem Film die Goldene Palme in Cannes. U. a. mit Brad Pitt und Sean Penn. Bis 0.40, 3sat

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Libanon – Die verlorene Generation In keinem anderen Land der Welt leben – im Vergleich zur Einwohnerzahl – so viele Flüchtlinge wie im Libanon: Jeder Dritte hier stammt aus dem Nachbarland Syrien. Etwa die Hälfte der Flüchtlinge sind minderjährig. Statt zur Schule zu gehen, müssen Hunderttausende von ihnen arbeiten, um zum Familieneinkommen beizutragen. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Aleppo – Helfende Helden Seit einem Jahr ist die syrische Stadt Aleppo wieder unter Kontrolle der Regierungstruppen von Staatschef Assad. Der Ostteil der einstigen Handelsmetropole, der lange von Rebellen gehalten wurde, liegt nach wie vor in Trümmern. Nirgends offenbart sich das menschliche Drama in Syriens Bürgerkrieg brutaler als im Leben von Aleppos freiwilligen Helfern, den sogenannten "Weißhelmen", die als Erste nach Bombenangriffen oder Anschlägen zu Hilfe eilen. Bis 0.00, ORF 2

0.00 80 JAHRE JANE FONDA

Barfuß im Park (Barefoot in the Park, USA 1967, Gene Saks) Im New Yorker Künstlerviertel Greenwich Village bezieht ein frisch verheiratetes Paar sein Quartier. Gleich stellen sich auch die ersten Alltagsprobleme ein. Die Wohnung im fünften Stock hat ein Loch im Plafond, und die Heizung ist defekt. Frisch verheiratet zeigen Robert Redford und Jane Fonda, was Ehe ist. Anlässlich des 80. Geburtstags Jane Fondas am 21. Dezember. Bis 1.50, ORF 2