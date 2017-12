E-Tankstelle mit 20 Plätzen in Bregenz eröffnet

Auf dem Gelände des Energieversorgers Illwerke/VKW – Weitere sieben Schnellladestationen für andere Fahrzeuge kommen dazu

Bregenz – Auf dem Gelände des Vorarlberger Energieversorgers Illwerke/VKW in Bregenz ist in den vergangenen Wochen eine Supercharger-Station – eine Elektro-Schnelladestation für Tesla-Autos – entstanden. Mit 20 neuen Ladepunkten biete man ab sofort den größten Supercharger-Standort Zentraleuropas, teilte der Konzern am Dienstag mit. Weitere sieben Schnellladestationen für andere Fahrzeuge werden dazukommen.

An den 20 Ladepunkten auf der Verkehrsachse München-Zürich könnten in nur einer halben Stunde bis zu 270 Kilometer an Reichweite aufgeladen werden, informierte Illwerke/VKW-Pressesprecher Andreas Neuhauser. Die Erweiterung um sieben Schnellladestationen für andere Fahrzeuge werde bis zum Frühjahr 2018 erfolgen. Bis dahin stehe auch ein neues Aufenthaltsgebäude mit Toiletten sowie Snack- und Getränkeautomaten zur Verfügung.

Laut Neuhauser werden sämtliche Ladestationen zu hundert Prozent mit Strom aus heimischer Wasserkraft betrieben. Die Spitzenleistungskapazität des Ladeparks mit seinen 27 Parkplätzen für E-Fahrzeuge bezifferte Neuhauser mit 1,7 Megawatt. (APA, 19.12.2017)