Shitstorms, Sexroboter, iPhone: Die meistgelesenen WebStandard-Artikel 2017

2017 lasen und kommentierten die WebStandard-Leser am meisten netzpolitische Geschichten

Was Politiker allgemein in sozialen Medien treiben, ist für viele WebStandard-Leser meist nicht besonders interessant. Artikel über die Anzahl von Fans und Follower und allgemeine Aktivitäten werden meist kaum gelesen. Anders schaut das Ganze aus, fallen Politiker durch kuriose Postings auf. So ging es Norbert Hofer mit einem Pizzafoto und Sebastian Kurz mit einem Tweet zu Bildung.

Auch Artikel über gesellschaftlich brisante Themen wie Sexroboter oder die Burka sorgten 2017 für hohes Leserinteresse. Obligatorisch taucht in den Bestenlisten aber auch immer das jeweils neue iPhone auf. Das waren die zehn meistgelesenen Artikel 2017 und jene Artikel mit den meisten Postings.



Die zehn meistgelesenen Artikel

1. Aufregung um Norbert Hofer und ein altes Pizzafoto auf Facebook

2. Das Rennen um den ersten Sexroboter geht in die Zielgerade

3. Kurz-Tweet zu Bildung voller Rechtschreibfehler amüsiert Netz

4. Soldat gegen Van der Bellen: Verfahren wegen Facebook-Bilds

5. Forscher hacken Staubsaugerroboter – und finden Bedenkliches

6. Nach Schnappschuss: Internet fordert Model-Vertrag für junge Frau

7. Hofer startet Abverkauf von iPhone 6

8. Penis in Hantelscheibe eingeklemmt: Krankenhaus-Fotos ins Netz geraten

9. Der beste Tipp für USA-Reisen: "Löscht eure Daten"

10. Buch sollte Kugel aufhalten: Youtuberin erschießt Mann bei Stunt

Die zehn Artikel mit den meisten Postings

1. Werbung mit kopftuchtragender Frau: Rechter Shitstorm gegen Bipa

2. Freier Eintritt mit Burkini: Shitstorm gegen Wiener Badeschiff

3. Wiener nach politischem Facebook-Video in Arbeitskleidung entlassen

4. Soldat gegen Van der Bellen: Verfahren wegen Facebook-Bilds

5. Facebook sperrt Stefanie Sargnagel während Hasskampagne

6. Wiener Schülerin schuf erstes Kopftuch-Emoji

7. Apple stellt neues iPhone X und iPhone 8 (Plus) vor

8. Rechte Shitstorms zu Halal und Kopftuch: Nur Spar knickte ein

9. Das Rennen um den ersten Sexroboter geht in die Zielgerade

10. "Hirnbenebelt": KZ-Überlebender nach Warnung vor FPÖ attackiert

Wir wünschen spannende Lektüre. (red, 19.12.2017)