Wie lange bleiben Sie erfahrungsgemäß Ihren Neujahrsvorsätzen treu?

Abnehmen, sporteln, mit dem Rauchen aufhören – alle Jahre wieder. Wie lange halten Sie Ihre Neujahrsvorsätze durch?

An den freien Tagen zu Weihnachten haben wir viel Zeit, um nachzudenken. Wir schließen gedanklich mit dem alten Jahr ab, starten motiviert und bewusst in ein neues. Zu diesem Prozess gehören für viele Menschen auch gute Vorsätze für die Zukunft. Besonders beliebt, wenn es um die eigene Gesundheit geht: mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport treiben, ein paar Kilo abnehmen.

Neujahrsvorsätze sind aber dafür bekannt, dass es oft beim Vorsatz bleibt. Das liegt meist an einer falschen Selbsteinschätzung, sagen Experten. Wer sich etwa ein zu hartes Trainingsprogramm vornimmt, wird schnell frustriert sein und aufgeben.

Mediziner raten zudem, die Vorhaben so konkret wie möglich zu formulieren und sie schriftlich festzuhalten. Dabei wird auch schnell klar, was realistisch ist und was nicht. Denn unrealistische Vorhaben, so Experten, könne man auch gleich bleibenlassen.

Bleiben Sie standhaft?

Fassen Sie Vorsätze für das neue Jahr? Welche? Haben Sie sich in den Vorjahren daran gehalten? Wie lange? Woran sind Sie bisher gescheitert? Welche Tipps haben Sie, wenn es um das Einhalten von Neujahrsvorsätzen geht? (bere, 5.1.2017)