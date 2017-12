Alle Jahre wieder: Familienstreit zu Weihnachten

Krise statt Idylle: Rat auf Draht, der Notruf für Kinder und Jugendliche, gibt Tipps, wie sich Streit zu Weihnachten vermeiden lässt

Der Weihnachtsfriede stellt sich nicht überall ein. Statt Stille und Familienidylle erleben viele Kinde und Jugendliche Streit und Stress in der Familie. Trautes Heimund weihnachtliche Idylle lassen sich eben nicht per Knopfdruck realisieren. Darauf weist Rat auf Draht, der Notruf für Kinder und Jugendliche, in einer Aussendung hin und gibt Tipps, wie man die Feiertage gut und ohne Streit verbringen kann.

"Besonders schwierig ist es oft für Kinder, deren Eltern getrennt sind", sagt Birgit Satke, Leiterin der Helpline 147 Rat auf Draht. "Sie brauchen zu Weihnachten besondere Zuwendung, denn häufig werden zum Fest der Familie Wunden aufgerissen, die im Alltag als längst verheilt gelten. Es ist daher wichtig, Erinnerungen anzusprechen und die Kinder nicht mit ihren Gefühlen allein zu lassen." Und: Wichtiger als Geschenke, so der Rat der Expertin, sei ohnehin die emotionale Zuwendung.

Rat auf Draht berät auch Eltern

Zur Weihnachtszeit verzeichnet Rat auf Draht besonders viele Anrufe. "Manche Kinder und Jugendliche merken schon im Vorfeld, dass die Situation zu Hause sehr angespannt ist, je näher der Heilige Abend rückt. Sie befürchten, dass es unter dem Christbaum zum Streit kommt und fragen, was sie tun können, um so eine Situation zu vermeiden", sagt Satke. "Viele sagen auch ganz klar, dass sie sich zu Weihnachten Harmonie wünschen, und dass die Eltern und Verwandten sich gut vertragen."

Rund um die Uhr, anonym und ohne Vorwahl zum Nulltarif aus ganz Österreich. Psychologinnen und Psychologen beantworten nicht nur die Fragen von Kindern und Jugenlichen, auch deren Bezugspersonen können sich hier beraten lassen.

Gelassenheit und Kompromisse finden

Rat auf Draht hat einige Empfehlungen zusammengestellt, wie sich Stress, Frust und Familienstreit zu Weihnachten vermeiden lässt: