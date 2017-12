Delivery Hero stärkt Geschäft in Indien

Essenslieferdienst kooperiert mit indischem Uber-Konkurrenten Ola

Der weltgrößte Online-Essenslieferdienst Delivery Hero rückt mit dem indischen Fahrdienstbetreiber Ola näher zusammen. Delivery Hero werde seine Tochter foodpanda Indien an Ola verkaufen und im Gegenzug Anteile an dem Uber-Rivalen erwerben, teilte die Firma am Dienstag mit. Gleichzeitig verpflichte sich Ola, 200 Millionen Dollar ((rund 170 Mio. Euro) in foodpanda zu investieren.

Mit dem Schritt will Delivery Hero sein Geschäft in Indien stärken. Ola wurde 2011 von Absolventen der Universität IIT-Bombay gegründet. Mit der Ola Mobile App können Firmenangaben zufolge inzwischen in 110 Städten Kunden mehr als 800.000 Fahrzeuge buchen. Der japanische Telekomkonzern Softbank, der derzeit einen Einstieg bei Uber erwägt, hält unter anderem eine Beteiligungen an Ola. (APA, 19.12.2017)