Italien läuft Sturm gegen Doppelpass-Plan für Südtiroler

Linke wie rechte Politiker halten den Beschluss der neuen österreichischen Regierung für falsch

Rom – Aus dem rechten und linken Lager Italiens kommt Kritik am Beschluss der neuen Regierung, die Wiedererlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft für Südtiroler ins Programm aufzunehmen. Als "gefährlichen Vorschlag" bezeichnet die stellvertretende Chefin der regierenden Demokratischen Partei (PD) und Präsidentin des Friaul, Debora Serracchiani, das Vorhaben von ÖVP und FPÖ.

"In Grenzregionen wie Friaul hat die Geschichte oft die Menschen getrennt. Wir können nicht Gefahr laufen, durch den Druck einer Ultrarechten gespalten zu werden, die nicht den Wert der Einheit der Völker begreift", schrieb Serracchiani auf Twitter.

Der Staatssekretär für Europafragen, Sandro Gozi (PD), betrachtet die Pläne als "Propaganda nach dem Wahlkampf". Die Ankündigung sei "willkürlich und sinnlos", sagte Gozi der Tageszeitung "L Avvenire" am Dienstag. "Der Doppelpass für die Südtiroler ist seit jeher eine symbolträchtige Forderung in einigen politischen Kreisen in Österreich."

Fratelli d'Italia kritisiert "antiitalienische Provokation"

"Sollte die Forderung Wiens nach einem Doppelpass einen separatistischen Charakter einnehmen, würde es zu einer Reaktion auf unserer Seite kommen. Die Südtiroler Frage ist von einem internationalen Vertrag geregelt und Südtirol ist als Beispiel für die Lösung territorialer Angelegenheiten in Zusammenhang mit sprachlichen und kulturellen Minderheiten", so Gozi.

Die Rechtspartei Brüder Italiens (Fratelli d'Italia) bezeichnete die Pläne als "antiitalienische Provokation". Das Vorhaben sei Ausdruck des "Dilettantismus" des jungen Bundeskanzlers Sebastian Kurz.

Kneissl will "Gespräch suchen"

Die neue Außenministerin Karin Kneissl kündigte unterdessen an, kalmieren zu wollen. Sie werde das persönliche Gespräch mit allen Beteiligten suchen, sagte Kneissl am Montagabend im ORF-"Report". Zu dem gebe es unterschiedliche Rechtsgutachten.

Im Regierungsprogramm steht: "Im Geiste der europäischen Integration und zur Förderung einer immer engeren Union der Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedstaaten wird in Aussicht genommen, den Angehörigen der Volksgruppen deutscher und ladinischer Muttersprache in Südtirol, für die Österreich auf der Grundlage des Pariser Vertrages und der nachfolgenden späteren Praxis die Schutzfunktion ausübt, die Möglichkeit einzuräumen, zusätzlich zur italienischen Staatsbürgerschaft die österreichische Staatsbürgerschaft zu erwerben." (APA, red, 19.12.2017)