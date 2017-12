Was fehlt: Die Lücken im Regierungsprogramm

Abschaffung des Amtsgeheimnisses oder Anpassung der Familienbeihilfe: Das und vieles andere kommt im türkis-blauen Koalitionspakt gar nicht vor

Wer die Politik der Regierung verstehen will, sollte nicht nur auf das schauen, was im Regierungsprogramm steht, sondern auch auf das, was keinen Eingang gefunden hat – weil eine der Parteien der anderen nachgegeben hat oder beide Seiten eingesehen haben, dass eine Umsetzung vorerst nicht machbar oder opportun ist. Solche Lücken lassen meist gewisse Interessengruppen oder Experten enttäuscht zurück. Hier eine – sicher nicht vollständige – Übersicht: