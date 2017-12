68. Berlinale: Neuer Film von Gus Van Sant im Wettbewerb

Auch Regisseure wie Benoit Jacquot, Thomas Stuber oder Alexey German Jr. rittern um die Bären

Wien/Berlin – Filme mit Stars wie Joaquin Phoenix, Sandra Hüller und Isabelle Huppert laufen im Wettbewerb der 68. Berlinale (15. bis 25. Februar). US-Regisseur Gus Van Sant ("Milk") ist mit seinem neuen Film "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot" dabei, in dem Phoenix an der Seite von Jonah Hill, Jack Black und Udo Kier zu sehen ist.

Als Weltpremiere wird im offiziellen Wettbewerb auch Benoit Jacquots "Eva" mit Frankreichs Schauspieldiva Huppert in der Titelrolle gezeigt, teilte das Festival am Montag mit. Außerdem dabei: Der in einem Großmarkt spielende Film "In den Gängen" des deutschen Regisseurs Thomas Stuber ("Herbert") mit Sandra Hüller ("Toni Erdmann"), Franz Rogowski und Peter Kurth. Mit dem Drama "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot" von Philip Gröning ("Die große Stille") hat es noch ein weiterer deutscher Film in die Bären-Auswahl geschafft.

Weitere Filme im Wettbewerb

Im Wettbewerbsprogramm werden außerdem "Dovlatov" des russischen Regisseurs Alexey German Jr. ("Under Electric Clouds") und "Figlia mia" ("Daughter of Mine") der Italienerin Laura Bispuri ("Sworn Virgin") gezeigt. Die polnische Filmemacherin Malgorzata Szumowska ("Body") schickt ihren neuen Film "Twarz" ("Mug") ins Rennen.

In der Berlinale-Special-Reihe ist "Das schweigende Klassenzimmer" zu sehen, der neue Film von Lars Kraume ("Der Staat gegen Fritz Bauer"). In dem auf Tatsachen beruhenden Drama aus dem Kalten Krieg spielen unter anderem Leonard Scheicher, Florian Lukas und Burghart Klaußner.

Außerdem wurde für diese Schiene die Spanierin Isabel Coixet ("Mein Leben ohne mich") mit ihrem neuen Werk "The Bookshop" eingeladen. Für den Film standen unter anderem Emily Mortimer, Bill Nighy und Patricia Clarkson vor der Kamera. Die Berlinale wird am 15. Februar mit Wes Andersons Animationsfilm "Isle of Dogs – Ataris Reise" eröffnet. (APA, 18.12.2017)