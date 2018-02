Fünf schräge Fakten über Netflix-Nutzer

Vom neuen Trend Binge-Racing bis zu einem Fan, der täglich "Pirates of the Carribean" schaut

109 Millionen Menschen haben Netflix abonniert. Sie schauen täglich über 140 Millionen Stunden Filme und Serien. Der Streaming-Anbieter schaut genau darauf, was auf seinem Portal getrieben wird. Welche Serien trenden, welche Titel man Nutzern aufgrund deren Vorlieben vorschlagen sollte oder wie oft Filme angesehen werden. Dabei stößt das Unternehmen oft auf kuriose Gewohnheiten seiner Nutzer und gibt diese auch immer wieder Preis.

8,4 Millionen Binge-Racer

Mit der Verfügbarkeit mehrerer Serienepisoden am Stück haben Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime den Trend Binge Watching hervorgebracht. Man schaut so viele Folgen einer Serie am Stück an, wie man möchte (oder schafft). Viele Nutzer können aber offenbar nicht genug bekommen – für die hat Netflix den neuen Begriff des Binge Racings gefunden. Dabei wird eine ganze Staffel möglichst innerhalb von 24 Stunden nach der Veröffentlichung angesehen. 8,4 Millionen Nutzer haben das laut dem Unternehmen bereits zumindest mit einer Serie getan. Die meisten Binge-Racer gibt es in Kanada, gefolgt von den USA, Dänemark, Finnland, Norwegen und Deutschland.

46 Prozent "betrügen" ihren Partner

In vielen Beziehungen gilt die eiserne Regel: die Lieblingsserien werden nur gemeinsam weitergeschaut. Doch ganz so genau nehmen es die Nutzer nicht damit. Laut einer Studie von Februar haben 46 Prozent schon einmal heimlich weitergeguckt. 27,5 Prozent haben das sogar schon mindestens drei Mal getan. Für die meisten Nutzer ist der Serienbetrug allerdings nicht so dramatisch.

Weihnachtsfilm 18 Tage lang täglich angesehen

Mit einer Enthüllung zog sich Netflix vor kurzem den Zorn einiger Nutzer zu. Über Twitter wurde verkündet, dass 53 User den Film "A Christmas Prince" über 18 Tage hinweg täglich angesehen hätten. "Wer hat euch wehgetan?", fragte der US-Account des Untenehmens scherzhaft. Einige Nutzer vermuteten dahinter einfach einen Marketing-Gag, um den Film zu bewerben. Andere waren allerdings ernsthaft entrüstet, dass Netflix seine Nutzer für deren Guilty Pleasures verhöhne.

"Bee Movie" über 300 Mal gesehen

In seinem Jahresrückblick gewährte Netflix noch mehr Einblicke. So hat eine Person den Film "Bee Movie" im Jahr 2017 schon 357 Mal angesehen. Zunächst war nicht bekannt, um wen es sich handelt, da Netflix solche Details nur anonym veröffentlicht. Gegenüber der britischen "Sun" bekannt sich eine 29-Jährige dann aber dazu. Den Film anzusehen sei das einzige, das ihren zehn Monate alten Sohn beruhigen könne.

Täglich grüßen die "Pirates of The Caribbean"

Auch ein Fan von "Pirates of The Carribbean: The Curse of The Black Pearl" kommt auf eine ähnliche hohe Zahl. Ein Nutzer oder eine Nutzerin hat den Film an 365 Tagen hintereinander täglich angesehen. Was hinter dieser Geschichte steht, ist bisher allerdings nicht bekannt. Dass jemand sein weinendes Baby damit beruhigen will, kann man vermutlich ausschließen. (br, 28.2.2017)