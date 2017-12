Powerline Starter Kits von Devolo zu gewinnen

Wir verlosen fünf der Wlan-Verstärker

Weihnachten steht vor der Türe und damit unsere User und Userinnen ein besseres Netz Zuhause haben, verlosen wie fünf Powerline Starter Kits (bis zu 1200 Mbit/s WLAN ac, 2,4 und 5 GHz gleichzeitig, 2x LAN Ports, 2x Powerlan Adapter, Gigabit-Verbindung) von Devolo.

Das Los entscheidet!

foto: devolo

Teilnahme

Um an der Verlosung teilzunehmen haben Sie folgende Möglichkeiten:



Am besten natürlich alles, denn dadurch steigen Ihre Chancen, ausgewählt zu werden! Bestehende Abonnenten dieser Kanäle nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. Alternativ können Sie uns ein nettes E-Mail an: webstandard.gewinnspiel@derstandard.at mit dem Betreff "Xmas".

Die GewinnerInnen werden per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Teilnahmeschluss ist der 31.12.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse. (red, 19.12. 2017)