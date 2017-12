Italienischer Huthersteller Borsalino ist pleite

Antrag auf Vergleichsverfahren zur Konkursabwendung abgelehnt, Zukunft von 130 Mitarbeitern ungewiss

Rom – Der renommierte italienische Huthersteller Borsalino ist pleite. Ein Gericht lehnte den Antrag der Schweizer Firma Haeres Equita ab, die Zugang zum Vergleichsverfahren zur Abwendung des Konkurses gefordert hatte, teilten die Gewerkschaften am Montag mit.

Seit Jahren steckt das Unternehmen mit Sitz im piemontesischen Alessandria in der Krise. Die Gewerkschaften riefen zu Maßnahmen zum Produktionserhalt auf. Auf dem Spiel stünden 130 Jobs.

Wasserabweisende Filzhüte

Gegründet wurde das Unternehmen 1857 von Giuseppe Borsalino (1834–1900). Die Filzhüte der Firma Borsalino werden aus Kaninchen-oder Nutriahaar gefertigt, dem die wasserabweisenden Eigenschaften und das geringe Gewicht der Hüte zu verdanken sind. Borsalino-Hüte waren lange ein Symbol für Eleganz. Zu den prominenten Trägern von Borsalino-Hüten gehörten Winston Churchill, Theodore Roosevelt und Al Capone.

Besondere Popularität erfuhr die Marke Borsalino Mitte des 20. Jahrhunderts durch Kino und Fernsehen. Bekannte Schauspieler wie Alain Delon, Robert Redford oder Marlon Brando machten den Hut zu ihrem Markenzeichen. Humphrey Bogart trug einen Borsalino in der Abschiedsszene des Filmklassikers Casablanca, Alain Delon in dem Film Borsalino, Harrison Ford in Indiana Jones und Michael Jackson in dem Video zu "Billie Jean". (APA, 18.12.2017)