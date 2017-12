US-Sicherheitsstrategie betont Wirtschaft und lässt Klimawandel aus

Präsident Donald Trump sieht den Klimawandel nicht als Bedrohung für die nationale Sicherheit

Washington – Heimatschutz, Grenzsicherheit sowie Sicherheit durch wirtschaftliche Stärke und Wettbewerbsfähigkeit sind zentrale Punkte der nationalen Sicherheitsstrategie von US-Präsident Donald Trump, die er am Montag (20 Uhr MEZ) in einer Rede vorstellen will. Diese Bereiche würden in dem Dokument deutlich stärker betont als unter früheren Präsidenten, sagte ein hoher Regierungsbeamter am Sonntag.

Anders als sein demokratischer Vorgänger Barack Obama identifiziert Trump Klimawandel nicht als Bedrohung für die nationale Sicherheit. In dem Strategiepapier wird den Angaben zufolge aber die Bedeutung des Umweltschutzes betont.

Nicht "Amerika allein"

Insgesamt spiegelt das Dokument die "America first"-Strategie des Republikaners in den ersten elf Monaten des Jahres wider, wie der Beamte erläuterte. Demnach fußt es in großen Teilen auf der Erkenntnis, dass sich die globale Balance zulasten der USA verschoben habe. Die Strategie solle helfen, dies zu korrigieren und zugleich neuen Bedrohungen wie etwa durch radikalen Islam gerecht werden.

"Amerika zuerst" bedeute aber nicht "Amerika allein", sagte der Beamte. Das Ziel nationaler und kollektiver Sicherheit erfordere eine enge Zusammenarbeit mit traditionellen Verbündeten, aber auch – soweit möglich – mit China und Russland. China wird den Angaben zufolge in dem Dokument als "strategischer Konkurrent" und ebenso wie Russland als "revisionistische Macht" definiert, Nordkorea und der Iran werden als "Schurkenstaaten" eingeordnet.

Friede durch militärische Stärke

Insgesamt beruht die Strategie dem Beamten zufolge auf vier Säulen: dem Schutz des US-Heimatlandes, der Förderung amerikanischen Wohlstandes und wirtschaftlicher Sicherheit, Friedenssicherung durch militärische Stärke und einer Vergrößerung des amerikanischen Einflusses in der Welt.

Präsidenten sind per Gesetz verpflichtet, in regelmäßigen Abständen ihre Sicherheitsstrategie darzulegen. Nach Angaben des Beamten war Trump intensiv in die Ausarbeitung des Dokuments involviert. (APA, 18.12.2017)