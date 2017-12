iTunes für Windows 10 S verschoben

Apples Marktplatz hätte noch heuer auf Windows 10S erscheinen sollen, wurde aber verschoben

iTunes wird heuer nicht mehr für Windows 10S verfügbar sein. Das bestätigte eine Apple-Sprecherin. "Wir haben mit Microsoft zusammengearbeitet, um unseren Kunden die volle iTunes-Erfahrung zu ermöglichen, und wir brauchen noch etwas Zeit", hieß es. Bei Windows 10S handelt es sich um eine abgespeckte Windows-Version, die auf Datensicherheit setzt. Nutzer können nur autorisierte Apps aus dem Microsoft Store herunterladen und installieren.

Reguläres Windows 10: Download verfügbar

Nutzer von Windows 10S müssen also weiterhin auf iTunes und dazugehörige Services wie Apple Music verzichten. Nutzer der regulären Windows-Versionen können hingegen die normale iTunes-Version von Apple herunterladen. Die Feindschaft zwischen Apple und Microsoft ist in den vergangenen Monaten abgeklungen, mittlerweile kooperieren die Unternehmen in vielen Bereichen. Ein Beispiel dafür ist neben iTunes für Windows 10S auch Microsofts Fokus auf Apps für iPhones und Macs. (red, 18.12.2017)