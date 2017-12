25-Jähriger mit Auto in Vorarlberg 20 Meter abgestürzt

Der Wagen blieb an einer Baumgruppe hängen, der Lenker war alkoholisiert

Lochau – Ein 25-jähriger Autofahrer ist am vergangenen Samstag in Lochau (Bez. Bregenz) mit seinem Pick-up-Truck rund 20 Meter über eine steile Wiese abgestürzt. Er geriet beim Zurücksetzen über den Rand der schneebedeckten Straße, woraufhin der Wagen abrutschte, sich überschlug und auf dem Dach schlitternd an einer Baumgruppe hängen blieb. Der 25-Jährige, der alkoholisiert war, wurde dabei verletzt.

Laut Polizei war der 25-Jährige kurz nach 17.00 Uhr talwärts auf der Pfänderstraße unterwegs, als er verkehrsbedingt anhalten musste. Beim anschließenden Zurücksetzen fuhr er über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Nach dem Unfall halfen dem verletzten Mann der Lenker des anderen Autos sowie eine Frau aus dem Fahrzeug. (APA, 18.1.2017)