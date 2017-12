Liste Pilz tritt bei kommenden vier Landtagswahlen nicht an

Die neue Parlamentsliste will aber bei der EU-Wahl und der Wiener Landtagswahl an den Start gehen

Wien – Die Liste Pilz wird bei den kommenden vier Landtagswahlen in Niederösterreich, Salzburg, Tirol und Kärnten nicht antreten. Das kündigte Liste-Pilz-Klubobmann Peter Kolba in der "Kleinen Zeitung" an. Sehr wohl werde man aber bei der Wahl zum EU-Parlament 2019 sowie bei der Wiener Landtagswahl 2020 an den Start gehen.

Die Liste Pilz werde bei den vier Landtagswahlen 2018 nicht antreten, weil man gerade dabei sei, eine Bewegung aus dem Boden zu stampfen, außerdem müssten zuerst die Klubstrukturen aufgebaut werden, erklärte Kolba. "Bei der übernächsten Landtagswahl in Niederösterreich werden wir antreten, das kann ich versprechen", so Kolba. Endgültig entschieden sei das Nichtantreten 2018 in Niederösterreich, in Salzburg, Tirol und Kärnten werde es ebenfalls "wohl so sein".

Im neuen Jahr will sich die Oppositionspartei programmatisch weiterentwickeln, danach soll laut Kolba auch der Name Liste Pilz geändert werden. das sei mit Peter Pilz von Anfang an abgesprochen gewesen. (APA, 18.12.2017)