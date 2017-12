Bitcoin-Sweater: Der hässliche Weihnachtspulli für Nerds

Online-Shop bietet Norwegerpullover für Fans von Kryptowährungen

Hässliche Weihnachtspullover sind ein Trend. Es gibt Geschäfte, die die saisonalen Geschmacksverwirrungen extra anbieten. Der Online-Shop Hodlmoon hat sich gedacht, dass er mit seinen Weihnachtspullis gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt: hässlich sind sie und auf einen zweiten Trend springen sie ebenfalls auf – Kryptowährung.

Für 0,00319505 Bitcoins

Wer seine Affinität für das digitale Geld ausdrücken will, kann Norwegerpullis mit entsprechenden Motiven ersteigern. Hodlmoon bietet derzeit Motive für Bitcoin, Monero, Polymath, Litecoon, Neo und Ethereum an. Wer eine andere Kryptowährung auf seiner Brust tragen will, kann dem Shop Vorschläge schicken.

Passend dazu wird der Preis für die Pullis auch in Bitcoins und Litecoins angezeigt. 59,99 US-Dollar oder etwa aktuell 0,00319505 Bitcoins muss man dafür springen lassen. Natürlich kann man auch damit bezahlen. Das Kleidungsstück dürfte beliebt sein, denn einige Motive sind derzeit ausverkauft. (red, 18.12.2017)