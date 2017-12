170 Flüge nach Wintereinbruch auf Frankfurter Flughafen annulliert

Auch Flüge nach Wien nach Auskunft von Betreiberfirma Fraport betroffen

Frankfurt – Winterliche Witterungsbedingungen haben am Montag am Frankfurter Flughafen zu zahlreichen Flugausfällen geführt. In der Früh waren bereits 170 Flüge annulliert worden, teilte ein Sprecher der Flughafengesellschaft Fraport mit. Zahlreiche ankommende Flüge wurden umgeleitet. Betroffen waren inländische Ziele wie Berlin, Hamburg und München, aber auch Flüge nach Wien, Dublin und Warschau.

Das Flughafenpersonal war am Morgen noch auf zwei Startbahnen mit der Schneeräumung beschäftigt. Gegen Mittag rechnet Fraport mit einer Entspannung der Wetterlage. Die Fluggastsituation in den Ankunfts- und Abfertigungshalle blieb zunächst ruhig.

Wegen eines großflächigen Stromausfalls am Flughafen von Atlanta sind aktuell zudem die Verbindungen der Fluggesellschaften Delta und Lufthansa zwischen Frankfurt und der US-Metropole gestrichen. Auf dem verkehrsreichsten Flughafen der Welt sitzen derzeit tausende Fluggäste fest. (APA, 18.12.2017)