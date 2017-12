Drei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in den USA

Kleinflugzeug von Typ Cessna stürzte in Waldstück und ging in Flammen auf

Washington – Bei einem Flugzeugunglück im US-Bundesstaat Indiana sind drei Menschen ums Leben gekommen. Das Kleinflugzeug vom Typ Cessna stürzte in einem waldreichen Gebiet ab und fing Feuer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Alle drei Passagiere sowie ein Hund an Bord starben.

Ein zweiter Hund überlebte das Unglück und lief zu einem nahe gelegenen Haus. Der verletzte Vierbeiner wurde einem Tierarzt übergeben. Das verunglückte Flugzeug war auf dem Weg von Kansas City nach Frederick im Bundesstaat Maryland. (APA, 18.12.2017)