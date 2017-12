Krebsbehandlung: US-Senator McCain verpasst wohl Votum zu Steuerreform

Senator wird nach Auskunft seines Büros erst im Jänner wieder in Washington sein – Mehrheit für Trumps Steuerplan damit noch knapper

Washington – Der republikanische Senator John McCain dürfte die Abstimmung über die Steuerreform diese Woche aus gesundheitlichen Gründen verpassen. Sein Büro teilte am Sonntag mit, McCain werde erst im Januar wieder in der Hauptstadt Washington sein. Er sei nach Behandlungen in seinen Heimatstaat Arizona zurückgekehrt. McCain kämpft gegen einen Gehirntumor.

Die von US-Präsident Donald Trump angestrebte größte Steuerreform seit den 80er Jahren soll noch vor Weihnachten die Zustimmung im Kongress bekommen. Die Republikaner haben ihren Gesetzentwurf zuletzt noch einmal überarbeitet, um etwa Eltern besserzustellen. Kritiker werfen Trump vor, von den Entlastungen würden vor allem Reiche und Unternehmen profitieren.

Die Republikaner können sich im Senat nur zwei Abweichler leisten. Bei einem Patt würde Trumps Stellvertreter Mike Pence den Ausschlag geben. Im Repräsentantenhaus soll der Entwurf am Dienstag zur Abstimmung gestellt werden. Dort haben die Republikaner eine große Mehrheit. Danach muss der Senat entscheiden. (Reuters, 18.12.2017)