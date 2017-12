Berlin schießt Leipzig aus den CL-Rängen

Leipzig nach 2:3 gegen Hertha vier Partien sieglos – Leverkusen in packender Partie 4:4 bei Hannover

Leipzig – RB Leipzig überwintert in der deutschen Fußball-Bundesliga außerhalb der Champions-League-Plätze mit 28 Punkten auf Rang fünf. Die Truppe des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl unterlag im letzten Ligaspiel 2017 am Sonntag zu Hause Hertha BSC trotz fast 90-minütiger Überzahl mit 2:3 und ging zum vierten Mal in Folge nicht als Sieger vom Platz. Dabei gab es für die "Bullen" nur zwei Punkte.

Deshalb rutschte der Vizemeister der vergangenen Saison hinter Schalke 04 (30), Peter Stögers Borussia Dortmund (28) und Bayer Leverkusen (28) zurück. Titelverteidiger Bayern München (41) liegt unangefochten an der Spitze und dürfte sich den neuerlichen Meisterschafts-Triumph nicht nehmen lassen. Hertha BSC schließt das Jahr 2017 nach dem zweiten Sieg nacheinander und drei Partien mit sieben Punkten als Zehnter (24) ab. Die Europacup-Ränge sind in absoluter Griffweite.

Ausgerechnet der Ex-Leipziger Davie Selke avancierte bei seinem ehemaligen Arbeitgeber mit einem Doppelpack (5., 51.) zum Matchwinner. Den dritten Treffer steuerte Salomon Kalou (31.) mit einem wuchtigen Kopfball bei. Die Vorlage hatte Valentino Lazaro mit einem Freistoß geliefert. Der Ex-Salzburger bereitete auch das 3:0 mit einem Corner vor.

Der 21-jährige ÖFB-Teamspieler konnte nicht nur bei Standards überzeugen, sondern stellte auch seine Flexibilität unter Beweis. Angefangen in der Offensive, wurde er nach der Pause als Rechtsverteidiger eingesetzt. Da gelang den Leipzigern durch Willi Orban (68.) und Marcel Halstenberg (92.) immerhin Ergebniskosmetik. Nach einer frühen Roten Karte von Berlins Jordan Torunarigha (7.) wegen Torraubs hatten sie fast die gesamte Spielzeit einen Mann mehr auf dem Platz.

Spektakel in Hannover

Für die Verlierer gab es aber auch gute Nachrichten. Tormann Peter Gulacsi verlängerte seinen bis 2020 laufenden Vertrag vorzeitig bis Ende Juni 2022. Der 27-jährige Ungar spielt seit 2015 für die Leipziger und ist die unangefochtene Nummer eins. "Peter ist seit unserem Aufstieg in die Bundesliga unsere Nummer Eins und hat sich stetig weiterentwickelt. Er strahlt Ruhe aus, gibt der Mannschaft viel Stabilität und ist ein großer Rückhalt", sagte Leipzigs Sportchef Ralf Rangnick über den Ex-Salzburger.

Leverkusen konnte im abschließenden Spiel vor der Winterpause ebenfalls nicht voll punkten, kam in einer packenden Partie bei Hannover 96 zu einem 4:4. Ihlas Bebou (12.), Niclas Füllkrug (21./Elfmeter), Felix Klaus (45.) und Julian Korb (83.) bzw. Julian Brandt (11.), Admir Mehmedi (25.) und Leverkusens Doppel-Torschütze Leon Bailey (47., 67.) erzielten die Treffer. ÖFB-Kicker waren bei dem Spektakel keine auf dem Feld.

Bei Hannover musste Stürmer Martin Harnik wegen eines Magen-Darm-Infekts passen. Aufseiten der Leverkusener blieb ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger 90 Minuten lang in der Zuschauerrolle. Hannover ist vor dem Frühjahrsstart Elfter (23). (APA, 17.12.2017)