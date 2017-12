Atletico erster Barca-Verfolger

Madrilenen schieben sich nach 1:0 gegen Alaves auf Platz zwei – Kein Sieger im baskischen Derby

Madrid/Eibar – Atletico Madrid ist in der Primera Division zum ersten Verfolger von Tabellenführer FC Barcelona aufgestiegen. Die Hauptstädter feierten am Samstagabend dank eines Treffers von Fernando Torres (74.) einen 1:0-Heimsieg gegen den 18. aus Alaves, blieben auch im 16. Saisonspiel unbesiegt und zogen mit nun 36 Punkten an Valencia vorbei.

Valencia musste sich beim Siebenten Eibar mit 1:2 geschlagen geben und hat nach der zweiten Niederlage in den jüngsten drei Spielen zwei Zähler weniger als Atletico, das saisonübergreifend 20 Mal en suite nicht verloren hat, auf dem Konto. Barca (39) empfängt am Sonntag La Coruna.

Real Sociedad, Salzburgs Europa-League-Sechzehntelfinalgegner, kam bei Athletic Bilbao im baskischen Derby zu einem 0;0. Sociedad ist Neunter und mittlerweile fünf Partien sieglos. (APA, red – 16.12. 2017)