Dornbirn schlägt Capitals schon wieder

Wiener müssen sich in Vorarlberg 2:3 geschlagen geben

Dornbirn – Die Vienna Capitals haben in der EBEL zum zweiten Mal in Folge gegen den Dornbirner EC verloren. Für Österreichs Eishockey-Meister setzte es am Samstag in Vorarlberg ein 2:3 (1:1,0:0,1:1/0:1) nach Verlängerung, womit er die Tabelle nach 28 Runden mit 14 Punkten Vorsprung auf die Black Wings Linz anführt. Dornbirn wiederum festigte Rang fünf.

Peter Schneider brachte die Wiener bereits in der vierten Minute in Führung. Die Gastgeber schlugen dank Treffer von Sean McMonagle (13.) und Ziga Pance (48.) zurück, ehe Jerry Pollastrone in der 51. Minute das 2:2 glückte. Für die Entscheidung zugunsten der Dornbirner sorgte Matthew Fraser (62.). (APA, 16.12. 2017)

29. Runde vom Samstag:

Dornbirner EC – Vienna Capitals 3:2 n.V. (1:1,0:0,1:1/1:0). Messestadion Dornbirn, 2.684.

Tore: McMonagle (13.), Pance (48.), Fraser (62.) bzw. Schneider (4.), Pollastrone (51.).

Strafminuten: 4 bzw. 10