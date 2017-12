Rapid geht in St. Pölten der Knopf auf

Im Finish reichte es noch zu einem Kantersieg. Joelinton stellte in der 85. Minute per Kopf und frisch blondierter Haarpracht auf 4:0, wobei Assistgeber Stephan Auer vor seiner Flanke wohl im Abseits stand. Für den Schlusspunkt sorgte Schwab per Volley nach Idealpass des eingewechselten Steffen Hofmann (90.).

Dann aber führte ein Eigenfehler zur Gäste-Führung. Joelinton schnappte sich einen Einwurf von David Stec, zog der gesamten SKN-Abwehr davon, überspielte Riegler und schob zum 1:0 für die Wiener ein. Schon eine Minute später fand Balic aus guter Position neuerlich in Strebinger seinen Meister, was sich im Gegenzug rächen sollte.

In der Anfangsphase konnten die Niederösterreicher die Partie noch offen gestalten. Die erste Chance des Spiels hatte zwar Rapid, als Louis Schaub aus spitzem Winkel an Goalie Christoph Riegler scheiterte (11.), doch auch St. Pölten wurde bei einem Kopfball von Husein Balic genau auf Schlussmann Richard Strebinger gefährlich (14.).

St. Pölten – Rapid hat das Kalenderjahr 2017 mit einem Kantersieg abgeschlossen. Die Hütteldorfer setzten sich am Samstag in der 20. Fußball-Bundesliga-Runde auswärts gegen den SKN St. Pölten durch Tore von Joelinton (32., 85.), Stefan Schwab (35./Elfmeter, 90.) und Veton Berisha (54.) mit 5:0 durch und holten damit nach vier Partien wieder einen vollen Erfolg.

Stimmen:

Oliver Lederer (Trainer St. Pölten): "Diese Partie war symbolisch und charakteristisch für SKN in der Hinrunde. Wir haben zu Beginn gut mitgespielt und dann die Chance verpasst, in Führung zu gehen. Auch nach dem 0:1 hatten wir eine Riesenchance. In der Winterpause liegt viel Arbeit vor uns. Ich werde zu 100 Prozent an meiner Spielweise festhalten, weil ich überzeugt davon bin, dass es so funktioniert. Ich bin nach wie vor sehr zuversichtlich."

Goran Djuricin (Trainer Rapid): "Wir haben in der ersten Hälfte nicht gut ins Spiel gefunden. Die Chancen, die wir hatten, haben wir aber gemacht. Wir waren dann glücklich 2:0 in Führung. In der zweiten Hälfte waren wir drückend überlegen, da haben wir unsere individuelle Klasse ausgespielt. Es waren harte fünf Monate als Cheftrainer bei Rapid, sehr intensiv. Spielerisch haben wir uns sehr gut weiterentwickelt."