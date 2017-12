Wien bekommt neuen FPÖ-Vizebürgermeister Nepp

35-Jähriger soll auf Gudenus folgen, der als FPÖ-Klubchef in den Bund wechselt – Nepp ist Mitglied der schlagenden Burschenschaft Aldania – Mahdalik neuer FPÖ-Klubchef in Wien

Wien – Die neue Bundesregierung hat auch direkte Auswirkungen auf die Wiener Stadtregierung: Der nicht amtsführende Vizebürgermeister Johann Gudenus wechselt als FPÖ-Klubchef in den Bund. Ihm soll nach STANDARD-Informationen Dominik Nepp, aktueller Klubchef der Freiheitlichen in der Hauptstadt, nachfolgen. Neuer FPÖ-Klubchef in Wien soll der nicht amtsführende Stadtrat Anton Mahdalik werden.

Die personellen Umgestaltungen müssen noch von der FPÖ-Klubführung am Dienstag beschlossen und vom FPÖ-Landesvorstand abgesegnet werden. Als Vizebürgermeister könnte Nepp dann bei der nächsten Sitzung des Wiener Gemeinderats Ende Jänner von den Mandataren gewählt werden.

Schlagender Burschenschafter

Nepp, der aus der Döblinger Bezirkspartei kommt, sitzt seit 2010 im Wiener Gemeinderat. Der 35-Jährige ist Mitglied der schlagenden Burschenschaft Aldania. Dieser gehört unter anderem auch Neo-Parlamentarier Maximilian Krauss von der FPÖ, der einst von Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) als Stadtschulrats-Vizepräsident verhindert wurde, an.

Der Wiener war ab 2007 Landes- und ab 2009 auch Bundeschef des Rings freiheitlicher Jugend (RFJ). Beide Funktionen übte er bis 2012 aus. Als Gudenus nach der Wien-Wahl 2015 zum Vizebürgermeister gewählt wurde, folgte ihm Nepp als Klubchef der Wiener FPÖ nach. Jetzt ist Nepps Aufstieg erneut mit dem Wechsel von Gudenus eng verbunden.

Einen weiteren personellen Wechsel bei der FPÖ gibt es im Bereich Kommunikation: Elisabeth Hechenleitner, bisher Sprecherin von Gudenus, wechselt zur designierten Ministerin Karin Kneissl ins Außenamt.

Gudenus und Rosenkranz an Spitze des Klubs

Gudenus selbst teilt sich die Nachfolge von Heinz-Christian Strache als Chef des FPÖ-Parlamentsklubs mit Walter Rosenkranz, dem Chef der niederösterreichischen Freiheitlichen. Gudenus soll das Gesicht des Klubs werden, Rosenkranz soll sich als geschäftsführender Klubobmann um das Tagesgeschäft kümmern.

Gudenus ist der Sohn des im September 2016 verstorbenen John Gudenus: Dieser hatte Zweifel an der Existenz von Gaskammern im Dritten Reich geäußert und gehörte zu den umstrittensten Parlamentariern der Freiheitlichen. Seine Aussagen brachten dem vormaligen Bundes- und Nationalratsabgeordneten sogar einen Parteiausschluss ein.

Ebenfalls schlagender Burschenschafter

Johann Gudenus, der Mitglied der schlagenden Burschenschaft Vandalia ist, hat Jus studiert und die Diplomatische Akademie absolviert. Mit seiner Wortwahl ist Gudenus dennoch nicht zimperlich: So forderte er etwa bei einer Wahlkampf-Rede "Knüppel aus dem Sack" für "Asylbetrüger": Bundespräsident Alexander Van der Bellen soll Gudenus deshalb auch im Vorhinein als möglichen Minister abgelehnt haben.

Harte Anti-Ausländerpolitik

Gudenus, langjähriger Obmann des RFJ, ist prominenter FPÖ-Vertreter einer harten Anti-Ausländerpolitik und vehementer Gegner von Rot-Grün in Wien. Schon 2004 forderte Gudenus etwadie Verlegung des Flüchtlingslagers Traiskirchen auf eine Adria-Insel. Liberaler wurde Gudenus mit seinen Standpunkten auch später nicht.

Außenpolitisch sorgte er als Freund Russlands etwa als Wahlbeobachter vor Ort für Aufsehen, wo ihm die Wahlen laut eigener Aussage besser gefallen hatten als jene im Europaparlament. Beim umstrittenen Krim-Referendum habe zudem er keine Unregelmäßigkeiten feststellen können. Verheiratet ist der 41-Jährige seit dem Vorjahr mit der bosnisch-serbischstämmigen Tajana Tajcic, die Hochzeit erfolgte nach orthodoxem Ritus.

Rosenkranz ebenfalls Burschenschafter

Rosenkranz, die zweite Person in der neuen FPÖ-Doppelspitze im Parlamentsklub, ist Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Er ist Mitglied der deutschnationalen Burschenschaft Libertas. Rosenkranz, seit Juni 2013 FPÖ-Chef in Niederösterreich, sitzt seit 2008 als Abgeordneter im Parlament. Im Korruptions-U-Ausschuss leitete er nicht nur die freiheitliche Fraktion, sondern war am Ende auch Vorsitzender des Gremiums. Im Eurofighter-U-Ausschuss leitete er ebenfalls die FPÖ-Fraktion. (David Krutzler, 16.12.2017)