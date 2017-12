Arbeitslose mit Zuckerbrot und Peitsche in Tourismusbetriebe holen

Nach dem Kippen des Rauchverbots soll im Tourismus allem das Thema Fachkräftemangel angegangen werden

Österreich bewegen will die neue Regierung: Dem Wort Mobilität kommt dabei auch im Tourismus-Kapitel Bedeutung zu. Mehr Mobilität soll etwa dafür sorgen, dass der Fachkräftemangel in der Branche etwas weniger drängend wird. Das Arbeitsmarktservice soll dafür Arbeitssuchende in ganz Österreich vermitteln dürfen. Im Kapitel Arbeitsmarkt steht die Ergänzung dazu: Die Zumutbarkeitsregeln für Arbeitslose sollen verschärft werden. Doch ganz ohne Zuckerbrot gibt es die Peitsche nicht: Arbeitslose die darauf eingehen, sollen einen " Mobilitätsbonus" erhalten. Ob man arbeitslose Wiener damit von der Hauptstadt nach Tirol (wo tatsächlich händeringend Tourismuskräfte gesucht werden) wird wohl wesentlich von seiner Ausgestaltung abhängen.

Was den Punkt "Arbeitszeitregelungen für Betriebe und Beschäftigte in der Gastronomie praxisgerecht gestalten betrifft", so dürfte der Spielraum eher begrenzt sein. Schon jetzt liegt die Höchstarbeitszeitgrenze in der Branche bei zehn Stunden am Tag bzw. 50 Stunden pro Woche. Die wöchentliche Arbeitszeit darf durch Überstunden bei Arbeitern auf 55 und bei Angestellten auf bis zu 60 Stunden ausgedehnt werden, unter bestimmten Voraussetzungen auch auf zwölf Stunden pro Tag und 60 Stunden pro Woche. So man tatsächlich motivierte Mitarbeiter haben will – und ohne solche dürfte gerade ein Servicebetrieb sich schwer tun, Gäste zu erfreuen – wird vermutlich niemand so recht gedient sein.

Den Betrieben verspricht man neben der "Bekämpfung des Fachkräftemangels im Tourismus" aber insgesamt "Bessere Rahmenbedingungen und Positionierung des Tourismusstandorts" und "Entlastungen für die Tourismuswirtschaft". Für die Betriebe selbst soll etwa unter anderem die Umsatzsteuer auf Übernachtungen wieder von 13 Prozent auf zehn Prozent gesenkt und damit die Änderung aus der letzten Steuerreform wieder zurückgängig gemacht werden. Das schadet sicher nicht. Dazu kommen sollen längere Abschreibungszeiträume und Erleichterungen bei familieninternen Betriebsübergaben. Etwa durch vereinfachte Behördenverfahren – und zumutbare Fristen bei Auflagen für Betriebsanlagen. Erleichterung gab es in diesen Punkten allerdings bereits mit der Novellierung der Gewerbeordnung (gültig ab Anfang 2018). Und für echte Änderungen zum Beispiel in Richtung eines "One-Stop-Shops" im Betriebsanlagenrecht haben die Regierungsparteien im Sommer 2017 weder FPÖ noch Grüne für eine notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit überzeugen können.

Der bereits bekannte Punkt, das geplante Raucherverbot in der Gastronomie zu kippen, ist hier nur noch einer unter vielen. Wobei der Absatz zum Thema Nichtraucherschutz um einen kleinen, aber nicht unwesentlichen Punkt ergänzt wurde: Was kommen soll, ist eine Abgabe pro Verabreichungsplatz im Raucherbereich pro Monat – die Einnahmen daraus sollen für präventive Maßnahmen verwenden werden. Befürworter des Raucherverbots wird das wohl nicht besänftigen. (rebu, 16.12.2017)