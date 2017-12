Direkte Demokratie: Hohe Hürden für Referenden bleiben bis Ende 2022

Ein Automatismus für Volksabstimmungen nach erfolgreichen Volksbegehren ist quasi ans Ende der Legislaturperiode verschoben

Wien – Um den Ausbau der direkten Demokratie, von beiden Parteien im Wahlkampf vollmundig angekündigt, rangen die Koalitionsverhandler von ÖVP und FPÖ fast bis zur letzten Minute. Herausgekommen ist dabei, dass zwar erfolgreiche Volksbegehren künftig aufgewertet werden – doch der Automatismus, dass diese schon bald Volksabstimmungen nach sich ziehen können, ist quasi aufgeschoben auf Ende 2022 – und damit bis zum Ende der regulären Legislaturperiode, wenn keine Neuwahlen vom Zaun gebrochen werden.

Denn auf Seite 20 im türkis-blauen Regierungsprogramm heißt es nun, dass nach einer "Weiterentwicklung" der Volksbegehren und erst "nach erfolgreicher Evaluierung" das Instrument der (nicht bindenden) Volksbefragung "zur weiteren Stärkung der direkten Demokratie" über das von Türkis und Blau vorgesehen Modell angewandt werden soll – falls im Nationalrat dafür keine Zweidrittelmehrheit zustande kommt, wofür ÖVP und FPÖ zumindest den Sanktus der Neos bräuchten.

Fast 15 Prozent nötig

Was ÖVP und FPÖ da konkret einer Befragung unterziehen wollen: Erst wenn ein Volksbegehren von 900.000 Wahlberechtigten, also an die 15 Prozent, unterstützt worden ist und das Plebiszit binnen eines Jahres nicht vom Parlament umgesetzt wurde, wird das bürgerliche Begehren auf einen Gesetzesantrag einer Volksabstimmung unterzogen – und das auch erst, wenn der Verfassungsgerichtshof in einer Vorabkontrolle dagegen keine grund-, völker- und europarechtlichen Bedenken angemeldet hat. Ebenfalls tabu: eine Abstimmung über Österreichs Mitgliedschaft in der Europäischen Union und anderen internationalen Organisationen.

Darüber hinaus kann der Nationalrat noch einen Gegenvorschlag zu den Initiatoren des Volksbegehrens einbringen – und erst wenn "die unbedingte Mehrheit" für eine Variante ist und mindestens ein Drittel der wahlberechtigten Bevölkerung teilnimmt, ist das Ergebnis eines Referendums bindend. Fazit: Damit sind für das Abhalten von Volksabstimmungen in weiter Ferne auch noch einige hohe Hürden vorgesehen. Denn ursprünglich wollte die FPÖ schon bei vier Prozent Zustimmung zu einem Begehren, die ÖVP bei zumindest zehn Prozent das Volk zu einer Ja-nein-Frage an die Urnen bitten.

TV-Übertragung für Initiatoren

Sehr wohl aber sollen erfolgreiche Volksbegehren ab 100.000 Unterschriften – und auch elektronisch unterstützbar – schon bald eine Gesetzesinitiative starten können wie Regierungsvorlagen oder Initiativanträge der Parteien im Parlament, wie es im Regierungsprogramm heißt. Allerdings gelten für sie damit auch dieselben Spielregeln wie eine Ausschussbegutachtung beziehungsweise ein erforderlicher Mehrheitsbeschluss im Nationalrat vor Inkrafttreten. Garantiert wird von den Koalitionären jedenfalls, dass bei 100.000 Unterschriften künftig eine Behandlung im zuständigen Ausschuss und im Plenum erfolgt, dazu erhalten die Initiatoren ein Rederecht im Nationalrat samt TV-Übertragung.

Was aus dem Regierungsprogramm allerdings nicht hervorgeht: ob ÖVP und FPÖ einander angesichts eines erfolgreichen Plebiszits überstimmen dürfen. Doch immerhin auch inkludiert: Der zuständige Minister muss dazu eine Stellungnahme abgeben. Nach drei Jahren wird dann – siehe oben – offenbar bis Ende 2022 evaluiert, ob die Republik auch reif für anschließende Referenden ist.

Volksabstimmung unabdingbar bei Änderung des Systems

Verfassungsrechtler Heinz Mayer sagt angesichts der Pläne zum STANDARD: "Auch dieses System kann nur per Volksabstimmung eingeführt werden – weil es eine Änderung des Grundprinzips der repräsentativen Demokratie bedeutet." Und: Im Endeffekt bedeute jeder Ausbau der direkten Demokratie in der Realpolitik eine Schwächung des repräsentativen Systems – "dabei wären vielmehr Maßnahmen nötig, dass sich die einzelnen Abgeordneten künftig stärker ihren Wählern anstatt ihren Parteien verpflichtet fühlen".

Bürgerfreundlicher geben sich ÖVP und FPÖ auch bei Wahlkartenwählern, obwohl so mancher Blauer im Vorjahr während des Bundespräsidentschaftswahlkampfs noch offen über Einschränkungen gegrübelt hat. Bei Beantragung einer Wahlkarte soll künftig neben der Ausstellung gleich auch die Stimmabgabe ermöglicht werden. Wahlkarten und Briefwahlstimmen werden künftig gleich am Wahltag ausgezählt, sodass damit noch am Wahlabend ein Endergebnis feststeht.

Bürgertipps für Bürokratieabbau gefragt

Ebenfalls ein Novum findet sich auf Seite 16 des Koalitionspakts: Im Zuge des geplanten Bürokratieabbaus sollen sich die Bürger, aber auch Unternehmer und Beamte an der Suche nach überflüssigen Regelungen und Regulierungen beteiligen – und diese bei einer Online-Plattform melden können. Eine Expertenkommission wird dann die eingelangten Vorschläge überprüfen – danach sind Änderungen oder die Abschaffung von Bestimmungen möglich. (Nina Weißensteiner, 16.12.2017)