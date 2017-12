Inter kassiert gegen Udinese erste Saisonniederlage

Tabellenführer droht Rückfall auf Rang drei

Inter Mailand hat am Samstag im 17. Saisonspiel in der Serie A die erste Niederlage kassiert. Der Tabellenführer verlor vor 52.000 Zuschauern im Stadio Giuseppe Meazza gegen Udinese mit 1:3. Kevin Lasagna (14.), Rodrigo de Paul (61./Elfmeter) und Antonin Barak (77.) machten die Überraschung perfekt. Mauro Icardi (15.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Für die Mailänder, die am Dienstag erst im Elfmeterschießen gegen den Drittligisten Pordenone Calcio den Aufstieg ins Cup-Viertelfinale fixiert hatten, war es die zweite Liga-Partie ohne Sieg in Folge nach dem torlosen Remis im Schlager bei Titelverteidiger Juventus Turin. Der Truppe von Trainer Luciano Spalletti (40 Punkte) drohte damit in der 17. Runde der Rückfall auf Rang drei. Sowohl Verfolger SSC Napoli (39/bei Torino) als auch Juve (38/am Sonntag bei Bologna) hatten die Möglichkeit vorbeizuziehen. (APA, 16.12.2017)