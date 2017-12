Adler stürzen in Engelberg ab, Kraft auf Platz 13

Norweger Fannemel gewinnt Tournee-Generalprobe

Engelberg – Die österreichischen Skispringer haben bei der Generalprobe zur Vierschanzen-Tournee in Engelberg am Samstag ein Debakel erlebt. Doppelweltmeister Stefan Kraft landete im vorletzten Bewerb vor dem ersten Saisonhöhepunkt als bester ÖSV-Athlet an der 13. Stelle. Vorjahressieger Michael Hayböck belegte Rang 15. Weltcuprekordgewinner Gregor Schlierenzauer war als 46. im Finale nur noch Zuschauer.

Den Sieg sicherte sich der Norweger Anders Fannemel, der nur 0,1 Punkte vor Weltcup-Spitzenreiter Richard Freitag aus Deutschland gewann. Dritter wurde Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen. Am Sonntag folgt in der Schweiz ein weiterer Einzelwettkampf. (APA, 16.12.2017)

Ergebnisse Weltcup-Skispringen in Engelberg:

1. Anders Fannemel (NOR) 253,6 (133,0/127,5)

2. Richard Freitag (GER) 253,5 (124,5/129,5)

3. Kamil Stoch (POL) 250,8 (125,5/129,0)

4. Daniel-Andre Tande (NOR) 245,4 (123,5/129,5)

5. Halvor Egner Granerud (NOR) 243,3 (132,0/125,5)

6. Andreas Wellinger (GER) 242,2 (121,5/133,5)

7. Junshiro Kobayashi (JPN) 241,7 (128,0/124,0)

8. Dawid Kubacki (POL) 241,5 (128,0/127,5)

9. Robert Johansson (NOR) 240,2 (128,5/123,0)

10. Piotr Zyla (POL) 239,0 (127,0/123,5)

11. Karl Geiger (GER) 235,9 (127,5/125,5)

12. Markus Eisenbichler (GER) 235,8 (126,5/125,0)

13. Stefan Kraft (AUT) 235,1 (119,0/130,0)

14. Simon Ammann (SUI) 233,7 (129,0/120,0)

15. Michael Hayböck (AUT) 231,1 (129,5/121,5)

16. Peter Prevc (SLO) 230,9 (127,0/124,0)

17. Maciej Kot (POL) 230,8 (124,0/126,0)

18. Daniel Huber (AUT) 223,8 (127,0/125,0)

19. Andreas Stjernen (NOR) 221,4 (133,0/124,0)

20. Taku Takeuchi (JPN) 220,2 (126,0/121,5)

21. Clemens Aigner (AUT) 220,1 (128,0/121,5)

22. Stefan Hula (POL) 217,6 (120,5/120,5)

. Manuel Fettner (AUT) 217,6 (120,5/120,5)

24. Timi Zajc (SLO) 214,7 (128,5/117,0)

25. Stephan Leyhe (GER) 211,5 (118,0/118,0)

26. Anze Semenic (SLO) 210,1 (122,0/117,0)

27. Pius Paschke (GER) 205,9 (119,5/117,5)

28. Killian Peier (SUI) 205,8 (117,5/117,5)

29. Domen Prevc (SLO) 203,9 (123,5/113,5)

30. Denis Kornilow (RUS) 203,7 (124,0/113,5)

Weiter:

39. Manuel Poppinger (AUT) 99,0 Punkte/117,0 m

46. Gregor Schlierenzauer (AUT) 85,4/108,5