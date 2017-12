Veh kritisiert Stöger: Mentale und körperliche Defizite "hat ein anderer zu verantworten"

Kölner Sportdirektor: "13 verletzte Spieler sind nicht normal" – Ruthenbeck möglicherweise auch in der Rückrunde Trainer beim Tabellenschlusslicht

Köln – Der neue Sportchef des 1. FC Köln, Armin Veh, hat am Samstag Kritik an Peter Stöger geübt. Fünf Tage nach seinem Amtsantritt nannte Veh den Wiener in einem Sky-Interview zwar nicht beim Namen, ließ aber deutlich durchblicken, dass er im nunmehrigen Dortmund-Trainer den Schuldigen für den schlechten Zustand der Spieler sieht.

"Die Jungs sind total willig, sie sind allerdings mental und vor allem körperlich schwer angeschlagen. Da haben wir große Defizite und da muss ich auch sagen, da kann mein jetziger Trainer überhaupt nichts dafür. Dementsprechend hat das ein anderer zu verantworten, was den körperlichen Zustand betrifft", sagte Veh.

Auch die vielen Ausfälle schob der Sportchef indirekt dem nunmehrigen Dortmund-Coach in die Schuhe. "Wir haben 13 verletzte Spieler, und das ist auch nicht normal. Wenn man 14 Spiele hat und drei Punkte und 13 Verletzte, dann hat mich Sicherheit etwas nicht gestimmt."

"Tut mir leid"

Stöger reagierte auf die Aussagen Vehs gelassen. "Wenn es so bewertet wird, möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich die Mannschaft so hinterlassen habe", erklärte der Wiener im Sky-Interview. Er schätze Veh sehr, meinte Stöger und sagte abschließend: "Schöne Grüße nach Köln, es tut mir leid."(APA, 16.12.2017)