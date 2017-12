Steuern: Türkis-blaue Versprechen für Familien und Unternehmen

Pro Kind soll es eine Entlastung von 1.500 Euro geben, Unternehmer sollen weniger Gewinnsteuer zahlen müssen

Fixiert ist im neuen Regierungsprogramm von Türkis-Blau wie erwartet der Kinder- oder Familienbonus (von ÖVP und FPÖ jetzt "Familienbonus plus" genannt). Pro Kind soll es eine Steuerentlastung von bis zu 1.500 Euro geben. Im Gegenzug werden die Anrechenbarkeit von Kinderbetreuungskosten bis zu 2.300 Euro und der Kinderfreibetrag von 440 Euro gestrichen. Zur Finanzierung des neuen Familienbonus leistet das freilich nur einen beschränkten Beitrag, weil dieser deutlich umfangreicher werden dürfte und bis zum 18 Lebensjahr des Kindes ausbezahlt werden wird.

Im Wahlkampf hatte die ÖVP die Kosten für die Einführung des Bonus auf zwei Milliarden Euro beziffert. Von dem Bonus profitieren werden nur Menschen, die ein entsprechend hohes steuerpflichtiges Einkommen haben. Eine Negativsteuer, die auch an Geringverdiener ausbezahlt wird, soll es nicht geben, heißt es im Regierungsprogramm. Gut ein Drittel der Beschäftigten in Österreich zahlen gar keine Einkommensteuer, der Anteil der Frauen unter ihnen ist deutlich höher als jener der Männer.

Geplant ist darüber hinaus eine breite Reform des Einkommensteuerrechts, inhaltliche Details dazu fehlen aber. Ab 2018 soll an dem Projekt gearbeitet werden mit dem Ziel, ab 2020 die Reform gesetzlich umzusetzen.

Gewinnbesteuerung der Unternehmen soll sinken

Ein Fixpunkt dabei ist offenbar, die Gewinnbesteuerung der Unternehmen zu senken. Im Regierungsprogramm wird damit argumentiert, dass alle Nachbarländer bereits niedrigere Steuersätze als Österreich haben – was allerdings nicht richtig ist. Rechnet man die gesamte Gewinnbesteuerung zusammen, beträgt der Steuersatz in Deutschland mehr als 28 Prozent – in Österreich liegt die Körperschaftssteuer (KöSt) bei 25 Prozent. Wie stark die Senkung der Unternehmenssteuern ausfallen soll, ist nicht festgelegt. Als Ziel wird eine Senkung der Steuerlast auf nicht entnommene Gewinne genannt.

Im Wahlkampf hatte die ÖVP noch mit der kompletten Streichung der Steuer auf nicht entnommene Gewinne geworben, die Kosten dafür aber extrem niedrig angegeben. Die Industriellenvereinigung schätzt, dass eine Halbierung der KöSt für diesen Punkt bis zu zwei Milliarden Euro kosten würden. Die Einnahmen aus Unternehmenssteuern in Österreich würden damit deutlich sinken, zuletzt lagen die KöSt-Einnahmen des Finanzministers bei 7,6 Milliarden Euro im Jahr.

Mehr Abschreibemöglichkeiten

Unternehmen sollen auch mehr Möglichkeiten bei der Abschreibung von Investitionen bekommen. Bisher gilt, dass Abschreibungen linear erfolgen müssen, also jedes Jahr ein gleich hoher Betrag an Ausgaben für neue Maschinen steuerlich abgesetzt werden kann. Künftig soll es laut Regierung die Möglichkeit geben, "degressiv" vorzugehen, also zu Beginn höhere Abschreibbeträge zu nutzen. Das ist ein Vorteil für Unternehmer, weil bei langer Abschreibungsdauer von zehn Jahren die Inflation einen Teil des Vorteils auffrisst. Damit sollen Investitionen in Österreich gefördert werden, heißt es im Regierungsprogramm.

Freuen darf sich auch die Hotellerie: Die Mehrwertsteuer für Übernachtungen wird wieder von 13 auf zehn Prozent gesenkt, die Erhöhung war erst 2016 von der rot-schwarzen Regierung beschlossen worden. Geplant ist auch eine Senkung der Lohnnebenkosten, wie und in welchem Ausmaß, bleibt aber offen. Für Paketsendungen aus dem Nicht-EU-Ausland soll die Mehrwertsteuer bereits ab dem ersten Euro gelten (und nicht erst ab 22 Euro wie derzeit). Das gilt als Forderung der Handelsunternehmen in Österreich, die mit Amazon im Clinch liegen. Die Senkung sollte aber im Rahmen der EU ohnehin beschlossen werden.

Regierung will Aus für kalte Progression "prüfen"

Ein Ende der kalten Progression, also eine automatische Anpassung der Steuerstufen an die Inflation, soll "geprüft werden". Wenig Neues gibt es bei der digitalen Betriebsstätte, mit der auf Österreich entfallende Gewinne von Unternehmen wie Google im Inland steuerlich erfasst werden sollen. Die Regierung befürwortet die digitale Betriebsstätte, will aber ein einheitliches Vorgehen auf EU-Ebene.

Im Regierungsprogramm finden sich zudem zahlreiche Bekenntnisse zur Entbürokratisierung, Berichtspflichten für Unternehmen sollen gestrichen werden. Auch hier sind es aber vor allem Ankündigungen künftiger Initiativen. (András Szigetvari, 16.12.2017)