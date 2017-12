Zusammenlegung der Forschungsräte: ÖVP-FPÖ-Programm enthält bekannte F&E-Forderungen

Die Verhandlerteams von Kurz und Strache scheinen sich auf eine Exzellenzstrategie für die Grundlagenforschung geeinigt zu haben

Der Blick in den Abschnitt "Innovation" des Regierungsprogramms von ÖVP und FPÖ legt eine Vermutung nahe: Die Verhandler und ihre Berater haben die in den vergangenen Jahren produzierten zahlreichen Studien zur österreichischen F&E-Förderpolitik genau gelesen. Mehr Autonomie für die Förderagenturen, eine oft formulierte Forderung, ist darin ebenso festgeschrieben wie die Vermeidung von Überschneidungen zwischen denselben. Gemeint sind dabei der für Grundlagenforschung zuständige Wissenschaftsfonds FWF, die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG und die Agentur AWS, die sich unter anderem um Unternehmensgründungen kümmert.

Interessant wird dabei die Eigentümerstruktur sein: Der FWF unterstand bisher dem Wissenschaftsministerium, AWS und FFG jeweils dem Wirtschafts- und dem Verkehrsministerium. Da aber der künftige Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) laut Letztstand die Forschungsagenden des Wirtschaftsministeriums übernehmen soll, wird es da wohl Änderungen geben. Die Regierung peilt eine "Optimierung der Governance-Struktur" an. Zusammenlegungen sind nicht als Ziel formuliert.

ÖVP und FPÖ wollen aber den Forschungsrat, den Wissenschaftsrat und das ERA Council sehr wohl zu einem Rat machen. Daneben soll es aber einen neuen Ethikrat für Digitalisierung geben. Das könnte die Opposition gegen die Forschungspolitik der Regierung durchaus schwächen. Der derzeitige Vorsitzende des Forschungsrats, der Industrielle und ehemalige SPÖ-Finanzminister Hannes Androsch, gilt als Kritiker der bisher oft üblichen Politik der kleinen Schritte in der Forschungsförderung.

Erhöhung des Budgets

Das Programm enthält eine Stärkung der kompetitiven Forschungsförderung, eine "nachhaltige Erhöhung insbesondere der wettbewerblichen Forschungsbudgets". Das freut wahrscheinlich FWF und FFG, was es konkret bedeutet, bleibt das Regierungsprogramm jedoch schuldig. Kurz und Strache bekennen sich aber auch zur Forschungsförderungsprämie: Ab Jänner 2018 sind das 14 Prozent für forschende Unternehmen mit Sitz in Österreich, was schon SPÖ und ÖVP beschlossen hatten. Auch von einer Exzellenzstrategie für die Grundlagenforschung wird in Österreich schon lange gesprochen. Man will "kompetitive Anreize für Forschungsexzellenz für Hochschulen und außeruniversitäre Einrichtungen" schaffen, heißt es im ÖVP-FPÖ-Papier, was eigentlich nur auf mehr Mittel für den FWF hinauslaufen kann.

Schließlich soll es eine neue FTI-Strategie geben, also ein zusätzliches Papier. Die bisher letzte wurde 2011 publiziert. Wieder soll damit das Ziel festgeschrieben werden, Österreich zu einem "Innovation Leader" innerhalb Europas zu machen. Derzeit ist man Follower. (Peter Illetschko, 16.12.2017)