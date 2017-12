Klapfer als 16. bester österreichischer Kombinierer

Österreichs Nordische Kombinierer haben am Samstag beim Heimweltcup in Ramsau am Dachstein schlecht abgeschnitten. Lukas Klapfer landete im ersten von zwei Einzelbewerben des Wochenendes als bester ÖSV-Athlet lediglich an der 16. Stelle.

Der Sieg ging wie im Vorjahr an Eric Frenzel, der vor seinem deutschen Landsmann Fabian Rießle und dem Norweger Jan Schmid triumphierte. (APA, 16.12.2017)