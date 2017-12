"Porg Invasion": Facebook Messenger-Spiel zum "Star Wars"-Start

Die Porgs sorgen bei Fans für Kontroversen, nerven Chewbacca und spielen die Hauptrolle in einem neuen Minispiel

Disney zelebriert den "Star Wars"-Start unter anderem mit einem neuen Spiel für den Facebook Messenger. In der "Porg Invasion" stehen, wie der Name schon sagt, die kleinen vogelähnlichen Kreaturen aus "Die letzten Jedi" im Zentrum. Ohne viel verraten zu wollen: Chewbacca ist von den Porgs alles andere als begeistert. In dem Minispiel schlüpft man in dessen Fell und versucht, die Porgs abzuwehren.

Instant Games

Das Spiel kann direkt im Facebook Messenger über die Instant Games-Plattform abgerufen werden. "Star Wars"-Ultras dürften daran sicher ihren Spaß haben. Zuvor hatte bereits Google neue Augmented Reality-Sticker mit Porgs veröffentlicht. Die Pseudovögel lösen bei Fans übrigens gemischte Gefühle aus. Während einige "Star Wars"-Anhänger sie zu neuen Favoriten erklärt haben, sind sie für andere so lästig wie Jar Jar Bings. (red, 16.12.2017)