Siege für Grabner und Vanek in NHL

Grabner mit Assist





Erfolgserlebnisse hat es am Freitag in der Nordamerikanischen Eishockeyliga (NHL) für die Österreicher gegeben. Michael Grabner steuerte beim 4:2 der New York Rangers gegen die Los Angeles Kings das Assist zum 2:1 durch Kevin Hayes bei. Thomas Vanek gewann mit den Vancouver Canucks gegen San Jose Sharks 4:3 n.V. (APA, 16.12.2017)

NHL-Ergebnisse vom Freitag:

New York Rangers (Grabner/1 Assist) – Los Angeles Kings 4:2,

Vancouver Canucks (Vanek) – San Jose Sharks 4:3 n.V.,

New Jersey Devils – Dallas Stars 5:2,

Buffalo Sabres – Carolina Hurricanes 4:5 n.V.,

Detroit Red Wings – Toronto Maple Leafs 3:1