Svindal siegt nach Machtdemonstration in Gröden vor Jansrud und Franz

Norwegischer Doppelsieg beim Klassiker in Gröden – Franz mit Podestplatz

Gröden – Die Hierarchie nach dem deutschen Überraschungssieg von Josef Ferstl am Freitag im Super ist wieder hergestellt. Aksel Lund Svindal hat am Samstag mit einer phänomenalen Fahrt den Abfahrtsklassiker auf der Saslong vor seinem Teamkollegen Kjetil Jansrud gewonnen und damit seinen sechsten Erfolg im Grödner-Tal gefeiert. Der Norweger holte in 1:57.00 Minuten seinen 34. Weltcuptriumph. Jansrud fehlten am Ende 0,59 Sekunden auf den Sieger. Platz drei schnappte sich Max Franz (0,85), der auch im Super G am Freitag als Zweiter am Podest stand.

Der Schweizer Europacupsieger Gilles Roulin überraschte mit Startnummer 32, er wurde Vierter. Hinter dem Italiener Christof Innerhofer sorgte Romed Baumann (1,16) als Ex-aequo-Sechster mit Dominik Paris (ITA) für ein respektables Ergebnis. Der Schweizer Weltmeister Beat Feuz wurde eine Hundertstelsekunde dahinter Achter. Matthias Mayer (1,62) belegte Platz 17 und lag damit unmittelbar vor Vincent Kriechmayr (1,74). Hannes Reichelt kam mit 2,03 Sekunden Rückstand nicht unter die besten 20, er gab mit Startnummer eins den Testpiloten und verzeichnete keinen idealen Lauf.

"Gott sei Dank, ist es gut gegangen", sagte Svindal im Ziel. Dem Norweger machen seit dem Sturz in Kitzbühel 2016 Kniebeschwerden zu schaffen. Mittlerweile habe er sich aber "an das Problem gewöhnt, dass es nicht hundertprozentig funktioniert." Nach jeder Fahrt schwillt das lädierte Knie an. Er kann daher kein Krafttraining machen, sitzt dafür aber viel am Ergometer.

Für Franz war es "sicher ein erfolgreiches Wochenende. Es war eine coole Fahrt, es ist halt eine super Strecke", sagte der Grödener Abfahrtssieger von 2016, der vor einem Jahr eine lange ÖSV-Durststrecke beendete. Seit Michael Walchhofer 2008 hatte kein Österreicher den Abfahrtsklassiker auf der Saslong gewinnen können. (Thomas Hirner, 16.12.2017)