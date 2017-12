Morgen-Update für Samstag, den 16.12.2017: Koalition, Buwog, Liveticker

Guten Morgen! Hier sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Liveticker] Wir posten den ganzen Tag lang Updates zum Programm der neuen Regierung: Kurz und Strache lassen sich als Koalitionspartner absegnen

[Interaktiv] Porträts der möglichen Minister findest du hier. Mit einer übersichtlichen interaktiven Grafik haben wir die Details zu allen Personen für dich zusammengefasst.

[Kommentar] Michael Völker meint, dass der Erfolg der FPÖ bei den Verhandlungen beängstigend ist.

[Userkommentar] Die neue Außenministerin ist bizarr.

[Buwog] Gestern gab’s einen Knalleffekt beim Prozess, Grasser wird schwer belastet. Die Details.

[Die gute Nachricht] Wandern am Semmering ist ein Highlight, wir haben hier eine Tour beschrieben.

[Wetter] Am Samstag dominieren zunächst verbreitet die Wolken und im Südosten schneit es aus der Nacht heraus ein wenig, wobei in tiefen Lagen auch Regentropfen mit dabei sind. Alpennordseitig ziehen erste Schneeschauer durch, welche im Tagesverlauf mehr werden, hier kommen in mittleren Höhenlagen ein paar Zentimeter Neuschnee zusammen. -1 bis +6 Grad.

[Zum Tag] Weihnachten naht! Hier das aktuelle Kasterl zum Öffnen.