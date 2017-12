Kärntner schlägt im RTL-Finale Italiener Fischnaller – Riegler bei Damen auf Platz drei

Cortina d'Ampezzo – Alexander Payer hat am Freitag in Cortina seinen ersten Sieg im Snowboard-Weltcup gefeiert. Der Kärntner, der zuvor nur in einem Team-Bewerb triumphiert hatte, setzte sich im Finale des olympischen Parallel-Riesentorlaufs gegen den Italiener Roland Fischnaller durch.

Bei den Damen wurde Claudia Riegler unmittelbar vor Sabine Schöffmann als beste Österreicherin Dritte. (APA, 15.12. 2017)