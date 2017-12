Biathleten kommen nicht in Schwung

Österreicher auch in Annecy abgeschlagen – Sieg an Norweger Bö

Annecy – Österreichs Biathleten kommen in der Olympiasaison nicht in Schwung. Im 10-km-Sprint am Freitag beim Weltcup in Annecy landete Simon Eder als bester Österreicher mit zwei Fehlschüssen an der 26. Stelle, Tobias Eberhard wurde mit einem Fehlschuss 28. Der Sieg ging an den Norweger Johannes Thingnes Bö, der sich vor den Franzosen Martin Fourcade (+21,1) und Antonin Guigonnat (34,7) durchsetzte.

Neben Simon Eder (26.), und Tobias Eberhard (28.) haben sich auch Julian Eberhard (45.) und David Komatz (52.) für das Verfolgungsrennen am Samstag qualifiziert. Sven Grossegger (74.) und Felix Leitner (92.) haben in Frankreich keinen Einsatz mehr. (APA, 15.12. 2017)