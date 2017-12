Bezirk Hietzing lässt Radfahrverbot in Maxingstraße prüfen

Bezirksvorsteherin Kobald (ÖVP): "Sehr stark befahren und eng"

Wien – Die Hietzinger Bezirksvertretung hat in ihrer Sitzung diese Woche beschlossen, für einen Straßenabschnitt im Bezirk ein Fahrverbot für Radfahrer zu beantragen. Es handelt sich dabei um die Maxingstraße, die entlang des Schönbrunner Schlossparks verläuft. Am Mittwoch wurde in der Sitzung beschlossen, einen entsprechenden Prüfantrag an die Magistratsabteilung für Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten (MA 46) zu stellen, bestätigte Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP) im STANDARD-Gespräch, was oe24.at vermeldet hatte.

Grüne stimmten nicht dafür

Der Antrag sei – entgegen dem Bericht – aber nicht einstimmig erfolgt, sagte Kobald. Die für fahrradfreundliche Verkehrspolitik bekannten Grünen hätten demnach nicht für das Verbot gestimmt.

Kobald begründete den Schritt im STANDARD-Gespräch damit, dass die Maxingstraße "extrem stark befahren" und "extrem schmal" sei und darauf zudem mehrere Buslinien unterwegs seien. "Das ist einfach gefährlich", sagte die Bezirkschefin über die Gründe für den Prüfantrag an die MA 46. Die Wattmanngasse, eine Parallelgasse, sei gerade renoviert worden und könnte für den Radverkehr besser geeignet sein. (spri, 15.12.2017)