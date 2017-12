Ralph Rugoff leitet Visuelle Kunst bei Biennale Venedig 2019

Soll für Qualität der Ausstellung bürgen

Venedig – Der Kurator Ralph Rugoff, seit 2006 Leiter der Hayward Gallery in London, wird Direktor der Sparte Visuelle Künste der Biennale Venedig mit besonderer Verantwortung als Kurator der nächsten Ausstellung 2019. Das kündigte die Leitung der alle zwei Jahre organisierten internationalen Kunstausstellung am Freitag an.

Der aus New York stammende Rugoff wurde von dem Führungsgremium der Stiftung Biennale di Venezia ernannt. Biennale-Präsident Paolo Baratta zeigte sich überzeugt, dass Rugoff für die Qualität der 58. Ausstellung in Venedig bürge, die vom 11. Mai bis zum 24. November 2019 stattfindet. (APA, 16.12.2017)